Суд вернул полиции дело пастора Петрикирхе Михаэля Шварцкопфа

Московский районный суд Петербурга зарегистрировал административное дело в отношении 62-летнего пастора Петрикирхе Михаэля Шварцкопфа, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Через час после этой публикации в Telegram-канале ОПС написали, что материалы были возвращены составителям для устранения недостатков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Церковь святых Петра и Павла | Петрикирхе «ВКонтакте» Фото: Церковь святых Петра и Павла | Петрикирхе «ВКонтакте»

Напомним, пастора Петрикирхе задержали утром 25 сентября. На него составили протокол по ч. 5 ст. 18.8 КоАП РФ (повторное в течение года нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ, совершенное в городе федерального значения). Данное правонарушение влечет наложение штрафа в размере от 7 до 10 тыс. рублей с административным выдворением за пределы страны.

По данным «Фонтанки», господину Шварцкопфу грозит депортация в связи с тем, что он не проживает в служебной квартире. Опросившие соседей задержанного полицейские пришли к выводу, что в данном случае речь идет о фиктивной регистрации.

Дарья Астанина