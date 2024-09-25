Пастора петербургской Петрикирхе Михаэля Шварцкопфа задержали полицейские

Правоохранители задержали в Петербурге 62-летнего пастора Петрикирхе Михаэля Шварцкопфа. Об этом сообщили прихожане лютеранской церкви на странице «ВКонтакте» утром 25 сентября.

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«Пока официальной информации о причинах и сроках у нас нет. Вместе молимся о благополучном разрешении ситуации»,— написали в сообществе.

По данным «Фонтанки», священника доставили в один из отделов полиции Московского района. Священнослужителю грозит депортация в связи с тем, что он не проживает в служебной квартире. Опросив соседей задержанного, сотрудники правопорядка зафиксировали факт фиктивной регистрации. Адвоката к пастору, по данным издания, пока не пускают.

Господин Шварцкопф родился в немецком Грайце. Детство священнослужителя прошло в ГДР, где он закончил математический факультет и получил профессию программиста. С 1991 года он изучал теологию в Берлине, Иерусалиме и Хайдельберге. Учебу священнослужитель закончил в 1999 году в столице Германии. Спустя год стал викарием, еще через два — пастором в Тюрингии. Религиозные службы в Петрикирхе пастор начал проводить с 2013 года. На данный момент у Шварцкопфа есть вид на жительство в России.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Минюст РФ признал иноагентом петербургского священника Григория Михнова-Вайтенко. По мнению ведомства, Епископ Апостольской православной церкви участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов.

Андрей Маркелов