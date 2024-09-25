Помидоры в Ленобласти за год подорожали на 45%

Цены на помидоры в Ленобласти с лета 2023 года выросли на 45%, сообщает 47news со ссылкой на ЕМИСС Росстата. В этом августе томаты можно было приобрести чуть больше чем за 177 рублей. Это наиболее низкая цена за килограмм на Северо-Западе. Аналогичный ценник в Псковской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Для сравнения, томаты в Вологодской области стоят 180 рублей, в Новгородской области — 192 рубля, Калининградской области — 197,7. На прилавках петербургских магазинов ценник достигает уже 198 рублей. Психологическую отметку в 200 рублей преодолевают более северные регионы — Карелия (204), Мурманская область (213) и Ненецкий автономный округ (289).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что импорт индийской корицы в СЗФО за год увеличился в два раза. Объем поступлений других продуктов — чая, куркумы, перца, кофе —в среднем увеличился на 10%.

Андрей Маркелов