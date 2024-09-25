Импорт индийской корицы в СЗФО за год увеличился в два раза

С начала года сотрудники Северо-Западного управления Россельхознадзора провели фитосанитарный контроль 26 тыс. тонн подкарантинной продукции из Индии. Импорт корицы за год вырос в два раза, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Липатова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Липатова, Коммерсантъ

Объем поступлений других продуктов в среднем увеличился на 10%. В прошлом году из Индии было импортировано 23,4 тыс. тонн товаров, в частности, чая, зеленого кофе в зернах, семян кумина, сушеной куркумы и черного перца.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в направлении портов Северо-Запада перевезли 14 млн тонн удобрений на экспорт.

Дарья Астанина