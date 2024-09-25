ЦБ: недавнее ослабление рубля мало отразится на инфляции

Ослабление рубля окажет лишь незначительный проинфляционный эффект. Об этом сообщается по итогам заседания совета директоров ЦБ. Общая тенденция на валютном рынке остается стабильной: курс рубля вернулся к значениям мая 2024 года после существенного укрепления в летний период, отмечает регулятор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Тем не менее ценообразование на валютной арене в условиях нарастания санкций временно стало менее эффективным. В результате усилилась сегментация рынка, подчеркивает ЦБ. «В дальнейшем участники рынка смогут адаптироваться к изменившимся условиям, что приведет к выравниванию курса рубля в различных сегментах»,— считает Банк России.

Официальный курс доллара на нынешней неделе вырос больше чем на один рубль. По оценке ЦБ, американская валюта впервые с августа торгуется выше 92 руб. Евро показал аналогичную динамику и преодолел отметку 103 руб.

Подробнее о том, какие факторы влияют на курс рубля на текущей неделе,— в материале «Ъ» «Рубль ускорился в падении»

Матвей Иващенко