Госкомиссия одобрила меры противодействия контрафакту на маркетплейсах

Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции согласовала меры, которые позволят повысить качество продукции, продаваемой через маркетплейсы. В частности, предлагается обязать торговые площадки самостоятельно проверять товары на соответствие обязательным требованиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Заседание госкомиссии прошло под председательством первого вице-премьера Дениса Мантурова. В нем участвовали глава Минпромторга Антон Алиханов, представители ведомства, а также 88 российских субъектов и бизнес-сообщества.

В начале заседания господин Мантуров отметил значительный рост объема рынка розничной интернет-торговли в России. За 2023 год показатель вырос на 28% и достиг почти 6,5 трлн руб. «В текущем году темпы ускорились до 40%. Сегодня на данный сегмент приходится уже почти 15% всех розничных продаж. Помимо позитивного влияния на потребительский рынок мы сталкиваемся со злоупотреблениями. Растет количество жалоб на маркетплейсы как от покупателей, так и от продавцов»,— сказал вице-премьер (цитата по сайту правительства).

Для противодействия незаконному обороту товаров на маркетплейсах госкомиссия приняла решение о разработке модели контроля за соблюдением маркетплейсами и продавцами обязательных требований к обороту товаров. Также было одобрено создание специальных индикаторов риска нарушений таких требований.

Кроме того, госкомиссия согласовала проработку возможности предоставления маркетплейсам доступа к Государственному реестру товарных знаков и знаков обслуживания РФ для предотвращения продажи товаров с нарушением прав интеллектуальной собственности.

Для реализации указанных мер предложено внести поправки в проект федерального закона «О платформенной экономике в РФ», который сейчас разрабатывает Минэкономразвития. В частности, предлагается законодательно закрепить права потребителя на возврат товаров, не соответствующих обязательным требованиям, если маркетплейс допустил их продажу.

Подробнее о продаже контрафакта — в материале «Ъ FM» «Подделки пополняют гардероб».