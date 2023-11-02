«Ремстройсервису» спускают «Парус»

Громкое уголовное дело о махинациях во Всероссийском обществе глухих (ВОГ) привело к проблемам липецкого застройщика ГК «Ремстройсервис». Компания перекупила ранее принадлежавший обществу участок площадью 8,5 тыс. кв. м, объединила его с другими землями в 17,2 тыс. кв. м и начала строительство в Липецке ЖК «Парус» за 2,7 млрд руб. Однако в рамках уголовного дела была арестована вся земля. Это привело к остановке регистрации дольщиков и отказу банка от предоставления кредитной линии. По данным ГК, на достройку не хватает «несколько сотен миллионов». Квартиры уже купили 328 дольщиков. Застройщик просит разобраться в ситуации МВД и местные власти. Липецкий депутат Госдумы Дмитрий Аверов также попросил генпрокурора защитить права дольщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Строительство жилого комплекса в Липецке может остановиться из-за участка, ранее принадлежащего Всероссийскому обществу глухих Фото: ГК «Ремстройсервис» Фото: ГК «Ремстройсервис» Фото: ГК «Ремстройсервис» Фото: ГК «Ремстройсервис» Фото: ГК «Ремстройсервис» Следующая фотография 1 / 5 Строительство жилого комплекса в Липецке может остановиться из-за участка, ранее принадлежащего Всероссийскому обществу глухих Фото: ГК «Ремстройсервис» Фото: ГК «Ремстройсервис» Фото: ГК «Ремстройсервис» Фото: ГК «Ремстройсервис» Фото: ГК «Ремстройсервис»

О том, что ГК «Ремстройсервис» столкнулась с проблемами при строительстве жилкомплекса «Парус», «Ъ-Черноземье» рассказал депутат Госдумы от Липецкой области Дмитрий Аверов. По его словам, к нему обратились 96 дольщиков ЖК, сообщивших о том, что на объекте из-за стороннего уголовного дела могут остановиться работы. Всего пока заключено 328 договоров долевого участия, готовность ЖК превышает 50%. Однако, пояснил Дмитрий Аверов, летом липецкое управление Росреестра приостановило государственные регистрационные действия в отношении участка, на котором идет строительство.

Причиной стал арест имущества в рамках уголовного дела против бывшего руководителя Всероссийского общества глухих, которое ведет следственный департамент МВД России. Ранее обществу принадлежал один из участков в Липецке. Эту землю купил застройщик СУ-10 «Липецкстрой», а у того в свою очередь — «Ремстройсервис», позже начавший возведение «Паруса». Дмитрий Аверов отметил, что ЖК не может быть завершен без банковского финансирования, но банк не открывает ГК кредитную линию из-за ареста участка.

«Фигурантом уголовного дела застройщик не является»,— подчеркнул господин Аверов.

Он уже направил генпрокурору РФ Игорю Краснову депутатский запрос с просьбой «принять весь комплекс мер» для восстановления прав дольщиков. Также Дмитрий Аверов переправил копию коллективного обращению будущих жильцов «Паруса».

Как выяснил «Ъ-Черноземье», речь идет об уголовном преследовании 78-летнего бывшего президента ВОГ Валерия Рухледева. Хамовнический суд Москвы в марте 2023 года по четырем эпизодам растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) приговорил его к семи годам колонии общего режима. Расследование хищений в ВОГ вели с января 2018 года. Как минимум два эпизода касались махинаций при продаже недвижимости в Москве, ущерб составил 320 млн руб. При этом экс-президент сам обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело против сотрудников, которые расхищали деньги организации, и оспаривал законность сделок по продаже здания ВОГ, а затем сам стал обвиняемым. ВОГ считается потерпевшим по делу и взыскивает с Валерия Рухледева и других фигурантов ущерб.

ЖК «Парус» на улице Студеновской в Липецке возводит ООО СЗ «Ремстройсервис Парус», следует из Единой информационной системы жилищного строительства. Это каркасно-монолитный дом из пяти секций-подъездов переменной этажности от 15 до 25 этажей. Объект рассчитан на 544 квартиры площадью от 40,06 до 111,02 кв. м. Общая площадь составляет 54,8 тыс. кв. м, жилая — 37,9 тыс. кв. м. В проекте также предусмотрены около 400 машино-мест (в том числе в отдельно стоящем здании), четыре детские и три спортивные площадки. Средняя цена за 1 кв. м оценивается в 60,6 тыс. руб. Дом распродан на 41%. Ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2024 года. Планируемая стоимость строительства оценивается в 2,66 млрд руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО СЗ «Ремстройсервис Парус» зарегистрировано в Липецке в декабре 2019 года для деятельности заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Уставный капитал — 83,8 млн руб. Финансовые показатели не раскрываются. Руководит компанией-застройщиком ООО «Ремстройсервис» Павла Тучкова. Ему принадлежат 90%, еще 10% у Ольги Жариковой.

В «Ремстройсервисе Парусе» рассказали «Ъ-Черноземье», что дело об аресте касается уже несуществующего участка: «Мы купили несколько участков и сформировали из них один площадью 17,2 тыс. кв. м. В уголовном деле речь идет о земле площадью 8,5 тыс. кв. м. При этом сейчас арест наложен на весь наш новый участок, стоимость которого значительно превышает цену первоначального. Это нарушает принцип соразмерности при наложении обеспечительных мер». По данным представителей ГК, это один из спорных моментов в ситуации.

Другим, отметили в компании, является истечение сроков давности по конкретному эпизоду уголовного дела. Оно было возбуждено по факту растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении бывших владельцев земли и касалось событий весны 2013 года. «Срок давности по этой статье — десять лет, он уже истек»,— пояснили в «Ремстройсервисе».

Там утверждают, что узнали об уголовном деле в июне 2023 года, когда в компанию пришло уведомление о приостановлении регистрации очередного договора долевого участия. Причиной стал как раз арест земли в рамках расследования. ГК оспорила эти действия в Московском городском суде. Апелляция еще не вынесла решения, очередное заседание назначено на 8 ноября. Срок действия ареста по ходатайству следствия продлен до 7 ноября.

Также у компании возникли сложности с получением уже одобренного Сбербанком дополнительного финансирования «Ремстройсервиса» для достройки ЖК. В ГК пояснили, что из-за удорожания стройматериалов и работ требуются дополнительные средства. На завершение работ не хватает «нескольких сотен миллионов». «Мы строили с опережением графика, планировали сдать объект раньше срока»,— рассказали в ГК.

«Ремстройсервис» и дольщики обращались в генеральную и региональную прокуратуры, федеральную и областную полицию, к губернатору Игорю Артамонову, депутату Дмитрию Аверову. «На региональном уровне все в ситуации разобрались и нас поддерживают. Но уголовное дело ведет МВД РФ, надзор осуществляет Генпрокуратура. Пока вопрос с отменой ареста не решен»,— резюмировали в компании.

В правительстве области пообещали «Ъ-Черноземье» прокомментировать ситуацию позднее.

Александр Прытков