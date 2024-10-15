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Коммерсантъ FM
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Поклонники поневоле

Анатолий Костырев об адаптации потребителей на авторынке

Звучащие время от времени заявления об умении российских потребителей приспосабливаться к изменениям, видимо, все же имеют под собой основания. И часто в таких случаях работает принцип из расхожей фразы «стерпится — слюбится».

Анатолий Костырев

Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Свежий пример обнаружился на авторынке. Как показал проведенный в сентябре онлайн-опрос «Автостата» и Drive.ru, несмотря на распространенное представление о том, что россияне покупают автомобили китайских брендов в первую очередь из-за отсутствия более достойной альтернативы, эта причина не стала самой главной. Опрошенные автовладельцы могли выбрать несколько вариантов ответа, и отсутствие альтернативы заняло третье место, набрав 50,6% голосов.

Самой же распространенной причиной покупки машины китайской марки стало хорошее оснащение и наличие многих опций, о чем заявило 65,3% опрошенных. На втором месте оказался привлекательный дизайн (54,5%). Фактор более низкой стоимости относительно конкурентов выбрали 44,3%, тогда как для 47,7% респондентов было важно превосходство над отечественными автомобилями. Для 33,5% оказалось интересным попробовать продукцию китайского автопрома, а еще 30,7% привлекло качество.

На других рынках адаптация потребителей идет не столь гладко. Прошлогодний опрос Platforma показал, что только 23% респондентов считают, что российские производители одежды и обуви успешно заместили ушедшие иностранные бренды, 33% нашли замену импортным продуктам питания, а 26% — товарам для дома. А по данным Nielsen, несмотря на появившиеся новые локальные и иностранные бренды крепкого алкоголя, по итогам первой половины 2024 года в пятерку самых продаваемых марок виски вошел поставляемый по механизмам параллельного импорта Johnnie Walker.

В случае с китайскими автомобилями разгадка может быть в эффекте самовнушения — готовности потребителей искать преимущества у самых доступных брендов. Тогда их фокус в нужный момент переключится на привычные марки, что, видимо, иногда случается. По данным «Автостата», на неделе 7–13 октября в десятку по продажам новых машин в РФ вернулась ушедшая с рынка Toyota с результатом 852 штуки, что превышает показатели Omoda, Jetour и Exeed. Но если же китайским автомобилям удалось за 2,5 года перетянуть на свою сторону потребителей, для конкурентов это должно быть тревожным знаком. Европейские, корейские и японские марки наверняка рассчитывают вернуться на российский рынок в какой-то перспективе. А автопроизводители РФ надеялись, что смогут успешнее конкурировать с марками из КНР только за счет увеличенных цен на китайские автомобили в связи с повышением утилизационного сбора.

Анатолий Костырев

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