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Следствие просит арестовать экс-мэра Сочи по делу о растрате

Мещанский районный суд Москвы приступает к рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении экс-главы Сочи Алексея Копайгородского, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. По данным «РИА Новости», господину Копайгородскому вменяют растрату в особо крупном размере (ч. 4. ст. 160 УК РФ).

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Максимальное наказание по указанной статье – лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 1 млн руб. Подробности дела до сих пор не разглашаются.

О проведении следственных действий в отношении бывшего мэра Сочи стало известно утром 25 сентября. Сообщалось, что его доставили в Москву в рамках расследования уголовного дела.

Позже стало известно, что обыски проходят у бывшего заместителя главы Сочи Олега Бурлева и главы Хостинского района курорта Савина. Фигурантами уловного дела могут быть еще несколько человек.

Вячеслав Рыжков

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