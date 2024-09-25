«Липецкдоравтоцентр» отремонтирует дороги в Липецкой области за 1,3 млрд рублей

Подконтрольное властям Липецкой области ОГУП «Липецкдоравтоцентр» в очередной раз получило подряды на ремонт автодорог в регионе. Компания победила в двух открытых конкурсах, объявленных «Липецкавтодором», и заключила контракты на общую сумму 1,3 млрд руб. Завершить все ремонтные работы необходимо до 31 октября 2025 года. Источник финансирования — субсидии федерального центра и средства областного бюджета, следует из документации торгов.

Первый контракт (первая очередь работ) «Липецкдоравтоцентр» получил за 651,6 млн руб. при его начальной стоимости 693,2 млн руб. В торгах приняли участие еще три компании. Их названия не раскрываются, они предложили свои услуги за 674,4 млн, 658,5 млн и 655 млн. Подрядчик должен будет сделать ремонт на семи участках автодорог, в том числе «Липецк–Данков» и «Казаки–Барановка».

Второй контракт «Липецкдоравтоцентру» достался за 686,1 млн руб. при его начальной цене 689,5 млн руб. В конкурсе участвовали еще два претендента: компании запросили за свою работу 640,6 млн и 641,3 млн соответственно. Подрядчику предстоит отремонтировать автодороги в Тербунах, Дологоруково, Большой Ивановке и Ломигорах.

По данным Rusprofile, областное государственное унитарное предприятие «Липецкдоравтоцентр» было зарегистрировано в Липецке в августе 2003 года для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 16,3 млн руб. Предприятие полностью принадлежит региональному управлению имущественных и земельных отношений. По итогам 2023 года выручка «Липецкдоравтоцентра» составила 3,2 млрд руб., чистая прибыль — 3 млн руб. С 2011 года предприятие как поставщик получило 749 госконтрактов на общую сумму 28,5 млрд руб. Среди пяти крупнейших заказчиков ОКУ «Липецкавтодор» (23,2 млрд руб.), управление дорог и транспорта Липецкой области (4,6 млрд руб.), управление главного смотрителя Липецка (72,4 млн руб.). Гендиректором с июня 2024 года выступает Антон Кононович.

Определение подрядчика на право третьей и четвертой очередей ремонта дорог в Липецкой области было приостановлено в связи с решением УФАС после рассмотрения жалоб. Третья очередь работ предусматривает ремонт дорог в Чаплыгине, Порое, Тюшевке, Топтыково и Вязово. Стоимость этого контракта составляла 695 млн руб. По контракту на четвертую очередь необходимо отремонтировать дороги в Добринском, Грязинском и Хлевенском районах. Начальная цена этого контракта — 695,9 млн руб.

Также состоялись торги за право реализации пятой и шестой очередей дорожного ремонта в регионе. Победителю конкурса по пятой очереди предстоит заняться ремонтом автодорог в Краснинском, Долгоруковском, Елецком, Лебедянском и Данковском районах. Победитель торгов получил контракт по его начальной стоимости 690,5 млн руб. Контракт на шестую очередь ремонта победитель этого конкурса получил по начальной цене — 692,2 млн руб. В рамках данного контракта требуется обновить дороги в Измалковском, Чаплыгинском и Становлянском районах. Данные обоих подрядчиков пока не раскрываются.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Липецкдоравтоцентр» получил подряд на выполнение седьмой очереди автодорог регионального значения в районах Липецкой области. Предприятие обошло пятерых участников конкурса, снизило начальную цену контракта на 3% — с 507,6 млн до 492,4 млн руб. «Липецкдоравтоцентру» предстоит отремонтировать 32,6 км семи автодорог в Грязинском, Долгоруковском, Лебедянском, Лев-Толстовском, Липецком и Чаплыгинском районах. Работы необходимо выполнить с даты заключения контракта до 30 октября 2025 года. Гарантия на них составит от шести месяцев до десяти лет в зависимости от объекта.

Денис Пискунов