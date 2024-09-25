Олег Котов уходит с поста главы управления дорожного хозяйства Воронежа

Руководитель управления дорожного хозяйства администрации Воронежа Олег Котов покидает свой пост. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин в своем Telegram-канале.

«Рассматриваем несколько кандидатур для замещения освободившейся должности. О принятых кадровых решениях сообщу дополнительно»,— добавил глава города.

Олегу Котову 50 лет. Он родился в Воронеже. В 1996 году окончил Воронежскую государственную архитектурно-строительную академию (сейчас — Воронежский государственный технический университет) по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы», в 2006-м — Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». С сентября 1996 года по февраль 2009 года работал в отделе развития автомобильных дорог и управления дорожным хозяйством в областном управлении автодорог, пройдя путь от инженера второй категории до замначальника отдела. В феврале–июне 2009-го — заместитель начальника отдела управления автомобильными дорогами, содержания и ремонта дорог в департаменте промышленности, связи и инноваций. С июля 2009 года по апрель 2014-го занимал пост замруководителя управления автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области — начальника отдела организации дорожной деятельности. С августа 2015 года по май 2017-го — замруководителя областного департамента транспорта и автомобильных дорог. В мае 2017 года в качестве исполняющего обязанности возглавил управление дорожного хозяйства администрации Воронежа, с 20 декабря 2017-го занимал эту должность без приставки и.о.