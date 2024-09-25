Олег Котов уходит с поста главы управления дорожного хозяйства Воронежа
Глава управления дорожного хозяйства Воронежа покинул свой пост
Руководитель управления дорожного хозяйства администрации Воронежа Олег Котов покидает свой пост. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин в своем Telegram-канале.
«Рассматриваем несколько кандидатур для замещения освободившейся должности. О принятых кадровых решениях сообщу дополнительно»,— добавил глава города.
Олегу Котову 50 лет. Он родился в Воронеже. В 1996 году окончил Воронежскую государственную архитектурно-строительную академию (сейчас — Воронежский государственный технический университет) по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы», в 2006-м — Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». С сентября 1996 года по февраль 2009 года работал в отделе развития автомобильных дорог и управления дорожным хозяйством в областном управлении автодорог, пройдя путь от инженера второй категории до замначальника отдела. В феврале–июне 2009-го — заместитель начальника отдела управления автомобильными дорогами, содержания и ремонта дорог в департаменте промышленности, связи и инноваций. С июля 2009 года по апрель 2014-го занимал пост замруководителя управления автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области — начальника отдела организации дорожной деятельности. С августа 2015 года по май 2017-го — замруководителя областного департамента транспорта и автомобильных дорог. В мае 2017 года в качестве исполняющего обязанности возглавил управление дорожного хозяйства администрации Воронежа, с 20 декабря 2017-го занимал эту должность без приставки и.о.
Ранее Сергей Петрин сообщил, что у него будет два первых заместителя, уточнив, что эти посты предусмотрены для главы управы Центрального района Инны Шеиной и руководителя управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики города Алексея Рыженина. Последний 9 сентября стал и.о. вице-мэра.