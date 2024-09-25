Московский «Экодом» обжаловал торги на благоустройство набережных в Белгороде

УФАС по Белгородской области приостановило определение поставщика для третьей очереди благоустройства набережных рек Везелка и Северский Донец в Белгороде за 628,6 млн руб. Такое решение было принято в связи с рассмотрением жалобы московского ООО «Экодом», запланированным на 26 сентября. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Жалобщик утверждает, что управление капстроительства Белгорода как заказчик неправомерно утвердило порядок оценки по показателю «Наличие у участников закупки опыта выполнения работы, оказания услуги, связанного с предметом контракта» критерия «Квалификация участников закупки».

«Экодом» требует признать жалобу обоснованной, провести внеплановую проверку, в том числе поданных заявок, выдать заказчику предписание об отмене всех протоколов и внесении изменений, привлечь должностных лиц управления капстроительства Белгорода, якобы допустивших нарушение, к административной ответственности.

По данным Rusprofile, ООО «Экодом» было зарегистрировано в октябре 2019 года в Москве. Основной вид деятельности — предоставление вспомогательных услуг для бизнеса. Уставный капитал составляет 90 тыс. руб. Генеральный директор и бенефициар — Игорь Мельниченко. Актуальные финансовые показатели не опубликованы. В 2020 году выручка общества составила 182,1 млн руб., чистая прибыль — 374 тыс. руб.

Ранее «Экодом» безуспешно обжаловал конкурсы на ремонт дорог в Курской области за 4,4 млрд руб.

Алина Морозова