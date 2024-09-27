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Коммерсантъ FM
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Будет лекарство у Вани Арбузова!

20 сентября на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю 17-летнего Вани Арбузова из Пермского края («Клеточное перемирие», Оксана Пашина). У мальчика острый миелобластный лейкоз, высокий риск рецидива. Ваня перенес химиотерапию и пересадку костного мозга, но после операции возникло опасное осложнение — реакция «трансплантат против хозяина». По жизненным показаниям мальчику нужно дорогое лекарство, но государство его не оплачивает, а у Ваниной мамы таких денег нет. Рады сообщить: вся необходимая сумма (985 415 руб.) собрана. Светлана, мама Вани, благодарит всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Иван Арбузов

Иван Арбузов

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Иван Арбузов

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 20 сентября 7 351 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Пермь», «Алтай», «Кубань», «Нижний Новгород», а также 132 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 14 детям на 30 363 863 руб.

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