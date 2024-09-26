Решение проблем по мере преступления

На онлайн-платформе Apple TV+ выходит криминальная комедия Джона Уоттса «Одинокие волки» (Wolfs), главные роли в которой сыграли Джордж Клуни и Брэд Питт. Незамысловатая жанровая безделица целиком держится на их объединенной харизме, но, по мнению Юлии Шагельман, есть много вариантов и похуже скоротать вечер, чем в компании двух из последних настоящих кинозвезд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер дал возможность Брэду Питту и Джорджу Клуни выступить во всеоружии их испытанного обаяния

Фото: Apple TV+ Режиссер дал возможность Брэду Питту и Джорджу Клуни выступить во всеоружии их испытанного обаяния

Фото: Apple TV+

Сетования на то, что эпоха кинозвезд закончилась, появляются в голливудской индустриальной прессе с завидной регулярностью. Как правило, их сопровождает рассказ о ком-нибудь молодом и более или менее раннем, кого прочат в новые Брэды Питты, Леонардо Ди Каприо, а то и в новые Джеймсы Дины. Правда, звучит это чаще как маркетинговый трюк, чем как честное обещание, ведь сама киноиндустрия изменилась. Шестнадцать лет назад, когда Питт и Клуни последний раз снимались в одном фильме («После прочтения сжечь» братьев Коэнов), такое кино становилось событием. А сейчас Apple, профинансировавший их новую картину, после громкой премьеры на Венецианском кинофестивале отменил запланированный широкий прокат «Одиноких волков», очевидно, не надеясь, что звездные имена заманят зрителей в кинотеатры, и фильм без всякой помпы выходит сразу на стриминге.

С одной стороны, это немного обидно. С другой, домашний просмотр, пожалуй, даже лучше подходит этой расслабленной и, несмотря на некоторое количество убийств, уютной комедии с каким-то даже рождественским настроением, которое в кадре создают не только снег и нарядная городская иллюминация, но и почти семейные препирательства персонажей Питта и Клуни.

Одинокие волки — так они позиционируют себя для своих клиентов. Но название фильма, в оригинале специально написанное с ошибкой (надо бы было «Wolves»), конечно, отсылает еще и к «чистильщику» Уинстону Вульфу из «Криминального чтива», которого сыграл Харви Кейтель. Наши герои — тоже «чистильщики», прибирающие за людьми, попавшими в, скажем так, затруднительные ситуации, и таким образом помогающие им избежать неприятностей с законом. При этом они не конкуренты и даже не знают о существовании друг друга до одного зимнего вечера, когда окружной прокурор Нью-Йорка по имени Маргарет (Эми Райан) оказывается в номере-люкс дорогого отеля наедине с трупом двадцатилетнего парня (Остин Абрамс) в одних трусах.

Она настаивает, что это не мальчик по вызову, а просто обаятельный парнишка, с которым Маргарет случайно познакомилась в баре отеля и неожиданно для себя пригласила подняться в номер. Там он так развеселился, что начал прыгать на кровати, упал и разбил голову о стеклянный столик. Картина для респектабельной чиновницы и матери взрослых дочерей все равно складывается не самая привлекательная, и в панике она звонит по номеру, которым с ней когда-то поделился надежный друг. Приезжает мужчина в черном (Клуни), который как раз устраняет такие проблемы.

Он сноровисто принимается на уборку, но тут раздается стук в дверь — и на пороге появляется другой мужчина в черном (Питт), который тоже устраняет такие проблемы. Оказывается, номер нашпигован скрытыми камерами, и хозяйка отеля Пэм (она в кадре не появляется, мы только слышим ее голос), увидев, что случилось, прислала своего человека, ей ведь совершенно не нужны скандалы. Посовещавшись, Пэм и Маргарет договариваются, что «чистильщики» должны взяться за дело вместе, и, хотя те совершенно не в восторге от такой перспективы, им приходится согласиться. Вдобавок, как будто мертвого тела было мало, в рюкзаке парнишки обнаруживается несколько брикетов героина, и их надо вернуть владельцу — а сначала, конечно, его найти.

Джон Уоттс, сам писавший сценарий, не слишком утруждается хитросплетениями вполне шаблонного сюжета, который приводит героев в Чайна-таун к подпольному лекарю (Пурна Джаганнатан), в мотель с номерами в стиле сафари и тараканами размером со среднего котенка, на хорватскую свадьбу (Златко Бурич, в «Треугольнике печали» сыгравший русского олигарха, здесь глава балканской ОПГ) и в конечном итоге на склад, где состоится решающая перестрелка. Его задача как сценариста и постановщика — выпустить на сцену Питта и Клуни и отойти в сторонку, предоставив им упражняться в самоиронии и меряться вальяжным обаянием, что они и делают с таким привычным, но все равно неотразимым блеском.

Ближе к финалу в фильме появится еще один голливудский старожил — король эпизода Ричард Кайнд в роли пожилого фаната Фрэнка Синатры. Привет одной из самых ярких звезд ХХ века не случаен: когда-то Питт и Клуни снялись в ремейке фильма Синатры «Одиннадцать друзей Оушена», положившем начало целой трилогии и их экранному бромансу. «Одинокие волки» тоже напоминают ленты, в которых снимались Фрэнк и его «Крысиная стая», где артистам было позволено просто быть собой и хорошо проводить время сообща, а зрителям — получать от этого удовольствие. Не зря же персонажи картины так и остаются безымянными: мы все равно будем называть их Питтом и Клуни, а то и Брэдом и Джорджем, как старых добрых товарищей. Тем более что это не последнее продолжение прекрасной дружбы — Apple уже заказал сиквел, а значит, звезды все еще зажигают, и это кому-то нужно.