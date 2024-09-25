AP: советники Зеленского назвали «невозможность вторжения» условием мира с РФ

Советники президента Владимира Зеленского рассказали Associated Press (AP) об условиях, на которых Украина согласится на прекращение огня. На такой шаг Киев готов пойти, только если способность России вновь ввести войска «будет подорвана».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский (слева) на заседании Совета ООН в сентябре 2024 года

Фото: Brendan McDermid / Reuters Президент Украины Владимир Зеленский (слева) на заседании Совета ООН в сентябре 2024 года

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Как пояснили собеседники агентства, власти Украины отклонили мирные инициативы Китая и Бразилии, которые предполагали заморозку конфликта по линии фронта, так как сочли их невыгодными для себя. «Оккупированные территории остаются оккупированными. Санкции против России сохраняются. Интенсивность войны значительно снижается, но она продолжается»,— сказал AP один из советников президента, пожелавший остаться анонимным. По его мнению, при таком сценарии Россия может вновь перейти в наступление через несколько лет, нацелившись на Одессу и Николаев.

Как именно Киев видит реализацию своего условия — в материале AP не рассказывается. Во время визита в США, где проходит заседание Генассамблеи ООН, Владимир Зеленский представил союзникам свой «план победы». Он, по данным СМИ, включает в себя увеличение поставок военной техники, экономическую помощь и гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО. При этом переговоры с Россией этот план не подразумевает. Владимир Зеленский во время выступления на Совбезе ООН также говорил, что ради достижения мира Россию «необходимо принуждать». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл эту позицию «фатальной ошибкой», которая неизбежно будет иметь для Киева последствия.

В июне президент России Владимир Путин предложил следующие условия мира: признание ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей частью России, вывод оттуда украинских войск и закрепленный отказ Украины от вступления в НАТО. После вторжения ВСУ в Курскую область российские власти говорили, что тема мирных переговоров утратила свою актуальность.

О поездке украинского президента в США — в публикации «Ъ» «Вращай оружием».

Ольга Семеновых