Супермаркет Eurospar на улице Савушкина закрылся после полутора лет работы

В Петербурге закрылся еще один супермаркет торговой сети Eurospar. Магазин на улице Савушкина, 119 проработал чуть более полутора лет. После его закрытия в городе осталось восемь торговых точек компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Гипермаркет на улице Савушкина больше не значится на официальном сайте сети, он прекратил работу 22 сентября. На это обратил внимание «Деловой Петербург». Официальных комментариев от ритейлера пока не поступало.

Eurospar присутствует на рынке Санкт-Петербурга с 2020 года, под этим брендом в городе до недавнего времени работали девять супермаркетов. Развитием сети по франшизе голландской Spar занимается ООО «Спар Миддл Волга», которым владеют нижегородские предприниматели Альберт Гусев и Юрий Маркин. В управлении компании находится более 200 магазинов в Москве, Казани, Нижнем Новгороде и других городах РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Eurospar открыл крупнейший супермаркет в Петербурге площадью 3,8 тыс. кв. метров в торговом центре River House в Петроградском районе города.

Андрей Цедрик