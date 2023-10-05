Eurospar открыл крупнейший супермаркет в Санкт-Петербурге

В торговом центре River House в Петроградском районе Санкт-Петербурга открылся супермаркет Eurospar. Магазин занял 3,8 тыс. кв. м на первом этаже комплекса, где ранее находился гипермаркет сети «О’Кей». Это крупнейший магазин ритейлера в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Наше партнерство с сетью Eurospar началось около трех лет назад с заключения договора аренды 2,7 тыс. кв. м на одном из этажей четырехэтажного торгового дома "Пассаж" на Невском проспекте»,— рассказал генеральный директор УК инвестиционного фонда Jensen Group (владеет ТЦ River House) Дмитрий Абрамов. Также у ритейлера есть магазин в многофункциональном комплексе Crossroads, который принадлежит Jensen Group.

Eurospar присутствует на рынке Санкт-Петербурга с 2020 года, под этим брендом в городе работает девять супермаркетов. Развитием сети по франшизе голландской Spar занимается ООО «Спар Миддл Волга», которым владеют нижегородские предприниматели Альберт Гусев и Юрий Маркин. В управлении компании находится более 200 магазинов в Москве, Казани, Нижнем Новгороде и других российских городах. Выручка ООО «Спар Миддл Волга» в 2022 году составила 96,2 млрд рублей, чистая прибыль — 205,2 млн рублей, указано в kartoteka.ru.

Константин Куркин

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