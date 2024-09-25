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Имущественный комплекс в Орле продают за 9,6 млн рублей

Федеральный институт в сфере жилищного развития «Дом. РФ» выставил на аукцион имущественный комплекс в Железнодорожном районе Орла. Начальная цена лота составляет 9,6 млн руб., следует из документации торгов.

В состав комплекса входят трехэтажное здание площадью 1,4 тыс. кв. м. и земельный участок на 800 кв. м. Согласно аукционной документации, он распложен в 4-х км от центра и 500 м от остановки общественного транспорта, рядом проходит Московское шоссе.

Задаток для участия в аукционе составляет 957,3 тыс. руб. Подавать заявки можно до 18 ноября, итоги планируется подвести 22 ноября.

Ранее «Дом.РФ» выставил на повторные торги бывшее здание Мичуринского аграрного университета.

Алина Морозова

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