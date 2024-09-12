Экс-глава Сочи Алексей Копайгородский отправился добровольцем на СВО

Бывший глава Сочи Алексей Копайгородский отправился на СВО. Экс-мэр курортного города принимает участие в спецоперации в составе добровольческого отряда, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Копайгородский

Фото: пресс-служба администрации Сочи Алексей Копайгородский

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Алексей Копайгородский покинул пост главы Сочи 14 мая 2024 года по собственному желанию. Тогда сообщалось, что бывший мэр якобы переходит на работу в одно из федеральных ведомств, однако эта информация так и не подтвердилась. Кресло главы Сочи летом 2024 года занял бывший вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.

Господин Копайгородский родился 26 марта 1985 года в Краснодаре. Окончил Краснодарское высшее военное училище по специальности «комплексная защита объектов информатизации». Позже получил второе высшее в области юриспруденции во Владимирском юридическом институте Федеральной службы исполнения наказаний. С 2003 по 2013 год работал в ВС РФ, после увольнения в запас пришел во власть.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Вячеслав Рыжков, Сочи