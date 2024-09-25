Около 700 британских солдат отправлены на Кипр для эвакуации британцев из Ливана

Правительство Великобритании призвало граждан королевства незамедлительно покинуть Ливан на фоне наступления Израиля. В сообщении правительства говорится, что около 700 британских военных было переброшено на Кипр для помощи в вероятной эвакуации британцев из Ливана.

Поддержку британским военным на Кипре окажут пограничники и дипломаты МИД Великобритании (FCDO). «События последних часов и дней продемонстрировали, насколько нестабильна эта ситуация, поэтому наше послание ясно: гражданам Великобритании следует покинуть страну немедленно»,— приводит пресс-служба правительства слова главы Минобороны страны Джона Хили.

На Кипре находится авиабаза ВВС Великобритании Акротири, а также корабли королевского флота RFA Mounts Bay и HMS Duncan в восточной части Средиземного моря, отметили в парламенте. Ранее The Times писала, что в Ливане могут находиться до 10 тыс. граждан Великобритании.

23 сентября Израиль объявил о начале наступательной операции в Ливане под названием «Стрелы севера». По данным на 24 сентября, в Ливане из-за атак Израиля было перемещено около 500 тыс. человек. Министр здравоохранения Ливана Фирасс Абиад в тот же день сообщал телеканалу Al Jazeera Mubasher, что за 23 и 24 сентября в Ливане погибли 569 человек, в том числе 50 детей. Число пострадавших увеличилось до 1835. По данным СМИ, среди погибших — двое граждан Канады.

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