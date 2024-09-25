Картон держит цены

Сырье для производства гофрокартона — макулатуры — начало дорожать после снижения в течение нескольких месяцев. С июля цены выросли почти на 5%, до 11,84 тыс. руб. за тонну. Но рост стоимости самого гофрокартона продолжает ограничивать активное расширение мощностей и увеличение конкуренции. Корректировку цен эксперты ожидают в конце этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Стоимость сырья для производства гофрокартона — макулатуры (марка МС-5Б) — начала расти после многомесячного спада, следует из данных индекса Центра системных решений (ЦСР). Положительная динамика наметилась в июле, и с тех пор макулатура подорожала почти на 5%, до 11,84 тыс. руб. за тонну. Основная прибавка в цене произошла за последний месяц. В ЦСР отмечают, что текущий рост цен нельзя считать устойчивым трендом и цены на макулатуру остаются волатильными и подверженными сезонности.

Ценовые индексы основных видов гофропродукции постепенно снижаются или остаются неизменными большую часть года. Так, товарный гофрокартон с марта подешевел с 33 тыс. руб. до 29,6 тыс. руб. в сентябре.

Замглавы «Лиги переработчиков макулатуры» Денис Кондратьев говорит, что, несмотря на положительную динамику спроса по итогам полугодия, профицит производственных мощностей, обеспеченных высоким уровнем запасов сырья (тарных картонов), усилил конкуренцию на внутреннем рынке, что вызывает снижение цен на гофроупаковку.

По оценкам ЦСР, по итогам первой половины 2024 года производство гофрокартона выросло более чем на 8% год к году, до 4,4 млн кв. м, а потребление увеличилось на 8,7%.

Поддержку рынку, говорит Денис Кондратьев, продолжают оказывать обрабатывающие секторы экономки, прежде всего ключевой рынок сбыта гофроупаковки — пищевая промышленность. В перспективе конкуренция продолжит расти на фоне дальнейшего увеличения в РФ мощностей по выпуску гофрокартонов. По оценке ЦСР, в 2024–2025 годах производство вырастет более чем на 1 млн кв. м в год.

В перспективе, считают эксперты, спрос на гофрокартон будет увеличиваться в первую очередь благодаря развитию онлайн-торговли, но темпы роста могут быть более сдержанными, чем в 2023 году. По оценкам Data Insight, в 2024 году онлайн-продажи в РФ вырастут на 36% год к году, до 10,7 трлн руб. Сохранение спроса может обеспечить стабильность рыночных индексов.

Как ожидают в ЦСР, динамика цен на гофропродукцию во второй половине 2024 года и первой половине 2025 года будет соответствовать динамике цен на тарные картоны. В сегменте последних цены пока остаются стабильными.

На отдельные виды продукции котировки сохраняются практически на одном уровне более года. Крафтлайнер (целлюлозный картон из хвойной древесины) не дорожал с начала прошлого года, беленый топ-лайнер (высококачественный тонкослойный картон) — с января 2024 года. Как отмечают в ЦСР, динамика роста производства тарных картонов существенно обгоняет темпы увеличения спроса. В первом полугодии эти показатели были на уровне 11,6% и 7% соответственно.

По мнению Дениса Кондратьева, в случае нехватки тарных картонов рост цен может возобновиться и затем стабилизироваться в первом квартале 2025 года, но на горизонте первой половины будущего года котировки будут стабильными. «Длительное удержание цен на тарные картоны и гофропродукцию, с одной стороны, сдерживает инфляцию, с другой — негативно влияет на финансовые возможности компаний, поэтому корректировка должна происходить»,— отмечает он.

Аналитики ЦСР ожидают сезонного подорожания макулатуры и продукции из этого сырья к концу года в связи с ростом спроса на бумажную упаковку. Они отмечают, что к снижению цен на макулатуру ранее привело падение потребления, а также ограничение экспорта сырья и товаров, производимых из нее. По оценкам ЦСР, в перспективе спрос на МС-5Б будет определяться динамикой ввода мощностей по производству макулатурных тарных картонов, а поскольку значительного роста мощностей не ожидается, рынок МС-5Б будет сравнительно стабилен.

Ольга Мордюшенко