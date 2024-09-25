Чипсы стали приедаться

Часть производителей снеков, сократив инвестиции в продвижение, решили поддержать интерес к своей продукции запуском новинок. Так, «Московский картофель» готовится вывести в розницу линейку чипсов, укомплектованных соусом, установив на заводе мощности для производства 725 тыс. упаковок в месяц. Продажи продукции с альтернативными вкусами сейчас растут быстрее, чем с традиционными, констатируют аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Махонин, Коммерсантъ Фото: Андрей Махонин, Коммерсантъ

«Московский картофель» в середине сентября 2024 года запустил производство чипсов с соусом внутри упаковки, а поставлять продукцию в розницу планируется в октябре, сообщили “Ъ” в компании. На заводе компании установлено специальное оборудование, позволяющее выпускать 725 тыс. упаковок новой продукции в месяц. В дальнейшем эти мощности могут быть увеличены, уточнили в компании.

Ассортимент на первом этапе будет включать три позиции: чипсы со вкусом бекона с соусом барбекю, чипсы со вкусом камчатского краба и васаби, чипсы со вкусом сыра пармезан и сырным. В 2025 году линейку планируется расширить, включив в нее чипсы со вкусом популярных блюд, которые часто употребляют с соусами.

Бренд «Московский картофель» существует с 1963 года и контролируется ООО «Москарт». 70% долей в компании у Натальи Голубович, 3,4% — у Владимира Граудина, по 3,3% — у Рысбека Байназарова и Алексея Пашкина, следует из данных СПАРК. Структура вместе с АО «Русский продукт» входит в периметр группы Mirfoods. Ее портфель включает в себя 16 брендов, включая марку овсяных хлопьев «Геркулес». Выручка ООО «Москарт» в 2023 году, как указано в СПАРК, составила 5,2 млрд руб., увеличившись на 22,9% год к году. Чистая прибыль сократилась на 8,1%, до 322,7 млн руб.

Согласно BuisnessStat, в России в 2023 году было продано 134,1 тыс. тонн картофельных чипсов. Год к году показатель вырос на 4,4%. Но к докризисному 2021 году аналитики зафиксировали снижение на 7,2%. Из-за сокращения инвестиций основных игроков этого рынка в продвижение продукта частый выпуск новинок стал основным способом повышения интереса потребителей, говорят в «Московском картофеле». В компании поясняют, что доля уникальных вкусов на рынке чипсов за год выросла.

Аналитики NielsenIQ также отмечают в сегменте увеличение значимости необычных вкусов. Так, продажи чипсов подобной категории в январе—августе 2024 года в денежном выражении выросли на 41,2% год к году, в то время как по всему сегменту динамика составила 24,9%. Спрос на традиционные чипсы с паприкой в деньгах при этом вырос на 0,2% год к году, с беконом — на 3,6%.

В NTech отмечают, что продажи чипсов в январе—июне 2024 года выросли на 8,2% в контексте активного обновления категории.

В рейтинге товарных позиций компании за этот год 37 позиций чипсов, 10 из них — новинки. На долю недавно вышедших наименований в первом полугодии пришлось 7,2% продаж против 6,7% годом ранее, говорят в NTech.

В NielsenIQ отмечают, что всего в январе—июне текущего года на российском рынке появилось 14 новых марок чипсов, самой успешной из них оказалась «Эу, Пацан!». Этот бренд весной начали развивать бывшие маркетологи крупных компаний, актеры сериала «Слово пацана» и их родственники (см. “Ъ” от 8 апреля). Новинки запускает и PepsiCo, владеющее брендом Lay`s. Под этой маркой начала выпускаться продукция со вкусом гуакамоле, пряной креветки, сырного ассорти с медом. В PepsiCo (владеет брендом Lay`s) от комментариев отказались. В «Черноголовке» и «Маревен Фуд Сэнтрал» (развивает чипсы Big Bon) на вопросы “Ъ” также не ответили.

Александра Мерцалова