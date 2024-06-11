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Коммерсантъ FM
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Чипсы щелкают как семечки

Продажи растут за счет небольших упаковок

С апреля прошлого года по апрель 2024 года продажи в России картофельных чипсов в пачках выросли на 14,7%, став быстрорастущей категорией в сегменте снеков. Ранее ритейлеры, напротив, фиксировали снижение спроса на эту продукцию. Участники рынка связывают новый тренд с тем, что локальным компаниям удалось заместить ушедшие с российского рынка западные бренды. При этом эксперты отмечают рост популярности чипсов в маленьких пачках, что позволяет производителям контролировать рост цен.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Как следует из имеющегося у “Ъ” исследования NielsenIQ, продажи картофельных чипсов в России с апреля 2023 года по апрель 2024 года в натуральном выражении выросли на 14,7%, в то время как годом ранее было зафиксировано снижение в 8,7%. За этот же период реализация в денежном выражении увеличилась на 22,7%.

Чипсы оказались самой быстрорастущей категорией в натуральном выражении среди снеков: на их долю, по данным NielsenIQ, приходится 43,5% продаж всего сегмента.

Для сравнения: с апреля 2023 года по апрель 2024 года реализация в рознице соленого печенья выросла на 10,2% в натуральном выражении, орешков — на 9,8%, сушеных морепродуктов — на 8%, семечек — на 6,4%. Всего же весь сегмент снеков за год в натуральном выражении увеличился на 8%, в денежном — на 17,3%.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), продажи снеков в ритейле по итогам первого квартала выросли почти на 10% в натуральном выражении и на 20% — в денежном. Там добавляют, что в ассортиментных матрицах сетей насчитывается от 40 до 250 наименований картофельных и кукурузных чипсов. При этом, по словам директора по работе с клиентами NielsenIQ Салтанат Нысановой, среди топ-10 самых популярных вкусов чипсов единственным растущим сегментом по доле натуральных продаж стали чипсы с лобстером (увеличение на 21,6% год к году). В то же время остальные вкусы, входящие в десятку популярных, либо стали терять свою долю, либо их продажи заметно не растут, поясняет она.

В «Москарт» (бренд «Московский картофель») связывают прошлогоднее падение категории с уходом с рынка иностранных брендов. Весной 2022 года американская Kellogg`s из-за российско-украинского военного конфликта прекратила поставки в Россию чипсов Pringles. В 2023 году российский бизнес Kellogg`s — ООО «Келлогг Рус» — был выкуплен ГК «Черноголовка». В феврале 2024 года стало известно, что группа «Черноголовка» начала выпускать чипсы под брендом Cheesl`s на заводе в Пскове.

Производителям удалось заместить объемы ушедших игроков, и потребители переключились на другие бренды, говорят в «Москарт».

При этом в компании не считают, что среди топ-10 популярных вкусов чипсов произошли серьезные изменения, как об этом сообщает NielsenIQ. В «Москарт», впрочем, отметили, что продажи некоторых видов чипсов, например со вкусом лука, сметаны или зелени, в денежном выражении немного снизились. В «Русскарт» (бренды «Русская картошка» и «Кузя Лакомкин») и PepsiCo (бренды Lay`s, Cheetos и Doritos) “Ъ” не ответили.

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Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что отмеченные темпы роста продаж картофельных чипсов частично объясняются эффектом низкой базы прошлого года. Также, добавляет он, на это влияет начавшееся увеличение расходов среди молодых людей — основных потребителей снеков. По наблюдениям эксперта, значительный рост продаж чипсов наблюдается на региональных рынках. В АКОРТ одним их главных факторов роста реализации чипсов называют расширение крупными производителями ассортимента и возобновление инвестиций в рекламу.

В то же время производителя пытаются оптимизировать затраты, выпуская картофельные чипсы и другие снеки в небольших пачках. Сейчас растут продажи такой продукции в упаковке до 70 г, отмечают в NielsenIQ. Это может быть связано с тем, что в России за последние 12 лет количество домохозяйств, состоящих из одного человека, выросло с 14 млн до 28,5 млн, считает Михаил Бурмистров. По его мнению, уменьшение размера упаковки может быть также попыткой производителей контролировать рост цен.

Владимир Комаров

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