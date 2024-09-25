Фуд-холл с дисконтом

В октябре в центре дисконтов и аутлетов «Румба» у станции метро «Кировский завод» откроется фуд-холл «Рум-Ба!-Еда!» площадью 1 тыс. кв. м. Управляющая ТЦ и гастропространством УК «АйБи Групп» заявляет, что это первый фуд-холл в Кировском районе. Участники рынка недвижимости отмечают, что текущий год может стать рекордным по открытию новых гастропространств в городе, и предупреждают, что успех будет зависеть от концепции и корнеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ТРК «Румба»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ ТРК «Румба»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Гастромаркет располагается на третьем этаже «Румбы», в состав пространства войдут корнеры десяти ресторанов итальянской, ближневосточной, русской, паназиатской, узбекской и китайской кухни, а также крымские чебуреки, кафе формата Buble tea, гонконгские вафли и прочее. Как рассказали в УК «АйБи Групп», средний чек фуд-холла составит от 400 до 800 рублей. Ранее в ТЦ из предприятий общепита были представлены только рестораны быстрого питания «Теремок» и «Бургер Кинг», уточнили в УК. Фуд-холл разместится на месте магазинов, которые решили закрыться или занять другие помещения ТЦ, чтобы освободить площади для реконструкции под гастромаркет.

Объем инвестиций в проект в УК не раскрывают. По словам пресс-службы «АйБи Групп», расчетный год окупаемости — от полутора до двух лет. Фуд-холл рассчитан на три целевые аудитории: посетителей центра дисконтов и аутлетов, работников офисных центров и предприятий и горожан. «Для всех мы разрабатываем свои программы продвижения и предложения от корнеров»,— рассказали в УК.

По словам управляющего партнера холдинга «АйБи Групп» Юрия Борисова, «Рум-Ба!-Еда!» станет первым и пока единственным фуд-холлом на весь Кировский район, где сегодня проживает примерно 340 тыс. человек. «В последние годы район серьезно преображается: кварталы с мрачной "промкой" усилиями девелоперов и властей постепенно становятся более комфортными не только для жилья, но и для досуга»,— отмечает господин Борисов. Большая часть населения занята на предприятиях, считающихся «якорями» района: Кировском заводе, судостроительном заводе «Северная верфь», морских портах и связанных с ними предприятиях. Только на этих крупных заводах трудится около 300 тыс. человек.

По информации NF Group, на начало лета 2024 года в Петербурге работало 17 фуд-холлов общей площадью 57 тыс. кв. м. До конца года планируется запуск еще пяти объектов площадью не менее 10,5 тыс. кв. м. Если все анонсированные проекты реализуют, то текущий год станет рекордным по количеству новых фуд-холлов, полагают аналитики NF Group.

По наблюдениям Евгении Хакбердиевой, регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group, в действующих фуд-холлах Санкт-Петербурга и Ленобласти представлено 413 площадок для размещения ресторанов, из которых 375 занято арендаторами, а 38 — вакантно. Объем свободного предложения на первое полугодие 2024 года в составе гастрономических пространств в Санкт-Петербурге и Ленобласти, таким образом, составил 9%, сократившись за год на 6 п. п.

«Если еще год назад уровень конкуренции и так был высоким, то в будущем новым объектам для успешного выхода на рынок и завлечения посетителей может не хватить внедрения уникальных "фишек" в составе корнеров и дизайне пространств,— предупреждает госпожа Хакбердиева.— Поскольку это уже более понятный и привычный для аудитории формат, при выборе объектов люди начинают обращать внимание на такие факторы, как расположение объекта (тип здания, доступность), дополнительные возможности в пространстве (розетки, диваны, детские комнаты, dog-friendly-формат), зонирование (тихие зоны, веранды, столы с обзором на детские уголки) и качественную программу мероприятий для различных аудиторий».

В целом развить на окраинах фуд-холл сложно, там лучше работают миксы фуд-холлов и фуд-кортов, дает оценку эксперт NF Group. Партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин, напротив, положительно оценивает открытие фуд-холлов в рамках районных торговых центров, так как такие проекты способны генерировать трафик в торговые центры и дают людям возможность досуга в рамках района их проживания. «Успех во многом будет зависеть от концепции проекта и корнеров. Важно дать посетителям возможность найти кухню на любой вкус»,— обращает внимание господин Трушин. Он добавляет, что в условиях необходимости трансформации торговых комплексов собственники часто прибегают к таким концепциям.

Участник ресторанного бизнеса управляющий партнер «Обломов фуд» Владимир Шершнев также отмечает хорошие перспективы открытия гастропространств в нецентральных районах. «Город застраивается, транспортная доступность до центра все ухудшается. И поэтому люди готовы собираться в нецентральных зонах, чтобы встретиться вместе и вкусно поесть. И, соответственно, фуд-холл — это хороший формат, потому что много разных продуктов, кухонь собрано в одном месте»,— сказал он.

По его мнению, это удобный формат для небольших заведений общепита с монопродуктом. «Конечно, цена за аренду в фуд-холлах большая, но когда у тебя монопродукт, ты можешь с минимумом персонала обеспечить большой выход по объему продукции»,— объясняет представитель «Обломов фуд». Люди охотно идут в фуд-холлы, потому что там представлено много заведений и каждый человек из большой компании может выбрать что-то по вкусу. «По этой причине формат перспективен именно для начинающих заведений или для сетевых ресторанов, известных монопродуктом»,— резюмирует эксперт.

Александра Тен