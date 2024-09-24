В Чувашии 51-летний житель Чебоксар потерял 680 тыс. руб., решив заработать на инвестициях. Ранее он дважды обращался в полицию после потери денег. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Чебоксары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чебоксарец в третий раз лишился денег, поверив мошенникам

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Чебоксарец в третий раз лишился денег, поверив мошенникам

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По предварительным данным, в июне этого года потерпевший согласился на предложение телефонного собеседника инвестировать деньги. Начав с небольших сумм, чебоксарец постепенно перевел 680 тыс. руб. на счета, которые ему диктовали. О том, что его обманули, мужчина узнал, когда не смог вернуть вложенные средства.

Это не первое обращение потерпевшего в полицию: в июле 2021 года он потерял около шести тысяч рублей при попытке купить билеты на поезд через фишинговый сайт, а в феврале 2023 года перечислил 234 тыс. руб. неизвестным лицам, которые предложили ему помощь в списании кредита.

Анар Зейналов