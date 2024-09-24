Татарстан потратит 39 млрд рублей на подготовку к саммиту БРИКС

Комитет Госсовета Татарстана по бюджету поддержал проект, предусматривающий увеличение расходов бюджета республики на 39,2 млрд руб. в 2024 году. Эта информация представлена в проекте поправок к республиканскому бюджету, размещенном на сайте Госсовета РТ.

Увеличение связано с подготовкой к саммиту стран БРИКС, который пройдет в Казани в 2024 году. Средства планируется направить на улучшение социальной и инженерной инфраструктуры, а также ремонт дорог в городе.

Окончательное рассмотрение поправок состоится 27 сентября на заседании парламента республики.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Ожидается прибытие около 20 тыс. участников, включая журналистов, экспертов, волонтеров и сотрудников правоохранительных органов.

Анар Зейналов