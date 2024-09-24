В Нижнем Новгороде цена на новостройки в сентябре снизились на 1,9%

Цены на новостройки в Нижнем Новгороде по сравнению с августом снизились на 1,9%. По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», медианная стоимость квадратного метра в нижегородских новостройках составила в первый осенний месяц 188 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке Нижнего Новгорода составляет 9,8 млн руб., средняя площадь - 51,4 кв.м.

По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, после изменений условий льготных ипотечных программ рынок ждал снижения стоимости жилья на первичном рынке.

«В начале осени мы увидели цифры, которые подтверждают старт этой тенденции. Динамика снижения цен в среднем по рынку пока минимальна, несмотря на ряд громких акций от застройщиков»,— отметил эксперт.

Андрей Репин