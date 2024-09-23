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Коммерсантъ FM
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Грузовики постоят без водителей

Дефицит дальнобойщиков усугубляется инфляцией парков

Дефицит водителей в РФ продолжает расти: по итогам января—августа он увеличился более чем на 50% к прошлому году, а предлагаемые зарплаты выросли в полтора раза и превзошли некоторые менеджерские. В этом году, отмечают участники рынка, дефицит усугубился предшествующим увеличением парков транспортных компаний. При этом объем предъявляемых грузов перестал соответствовать выросшему количеству свободных машин, а ставки снизились, не позволяя обслуживать простой парка при высоких лизинговых платежах.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

В январе—августе спрос на водителей грузового транспорта, по данным hh.ru, вырос на 58% к тому же периоду прошлого года, тогда как число соискателей увеличилось всего на 6%. Число вакансий в 2,3 раза превысило количество резюме. Уровень предлагаемой оплаты, свидетельствуют данные hh.ru, вырос в полтора раза, медианная зарплата этой категории сотрудников составила 124 тыс. руб. и оказалась самой высокой в логистической отрасли, в том числе выше, чем у белых воротничков,— например, менеджерам по логистике и ВЭД за аналогичный период предлагали в среднем 78 тыс. руб.

По данным ассоциации «Автогрузэкс», дефицит водителей категории CE по итогам прошлого года увеличился с 21% до 25%.

Профессия устаревает: средний возраст сотрудников за последние годы вырос с 48 до 54 лет. Это усугубляется оттоком персонала в зону военных действий и в виды деятельности с меньшей нагрузкой при сопоставимой оплате. Совладелец и замдиректора ПЭК Вадим Филатов говорит, что «преференций за непростые условия труда» водителей на федеральном уровне нет. «Но многие перевозчики стараются вводить денежные надбавки и повышать качество условий труда самостоятельно,— рассказывает он.— Например, оплачивают смежные функции (погрузка / разгрузка, растентовка и так далее), отправляют суточные заранее и финансово компенсируют простои машин». Но, несмотря на это, говорит он, дефицит водителей продолжает расти.

Глава Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина полагает, что в долгосрочной перспективе решить проблему позволит программа популяризации престижа работы водителя грузового транспорта, а также увеличение количества автошкол. «Оптимальным решением проблемы в краткосрочной перспективе может стать проведение пилотного проекта по ускоренному вхождению в профессию при сокращении срока получения прав категории СЕ после С,— добавляет она.— Обучение экспедитора занимает полгода, однако сдать экзамен на категорию Е он может только спустя 12 месяцев». Она предлагает провести совместный эксперимент бизнеса и государства по уменьшению срока получения водительского удостоверения на грузовые автомобили с прицепами в два раза.

В этом году дефицит водителей усугубился за счет расширения парков компаний, замедления темпов роста предложения груза или его сокращения (подробнее о рынке грузоперевозок в России см. материал «Тягачи привезут доходы»). Ольга Федоткина напоминает, что в 2023 году произошел рекордный скачок в закупке новых грузовых автомобилей: было реализовано около 140 тыс. грузовиков, прирост составил практически 70% относительно 2022 года. «В условиях растущего дефицита кадров во избежание простоя техники компании пытаются привлекать водителей любыми способами, в том числе переманивая сотрудников более высокими зарплатами, внедряя различные льготы и другие стимулирующие инструменты,— рассказывает она.— Особенно тяжелая ситуация складывается в южных регионах России, где часть квалифицированных специалистов ушла служить по профилю». Александр Дядищев, индивидуальный предприниматель из Липецкой области, отмечает, что в 2024 году крупные транспортные компании увеличили парк за счет китайского автотранспорта и «количество загрузок вернулось к показателям до пандемии».

В Deliver отмечают, что имеющийся дефицит водителей вызван переизбытком свободных машин на фоне меньшего числа грузов.

Перевозчики сегодня нанимают водителей не из-за того, что некому возить заказы, а в расчете на то, чтобы начать возить грузы хотя бы по заниженным ценам, чтобы отбить купленные или взятые в лизинг в прошлом году фуры. Впрочем, не все считают фактор расширения парка существенно обостряющим дефицит водителей.

Так, Вадим Филатов говорит, что действительно в прошлом году на фоне роста объемов доставки некоторые компании закупали новую технику, однако большинство перевозчиков скорее обновляли автопарки. «Поэтому усугубление проблемы дефицита в меньшей степени связано с увеличением количества транспортных средств»,— полагает он.

Рынок автоперевозок крупнотоннажных грузов достигнет 5,2 трлн рублей

Сейчас машин больше, чем грузов, говорит глава «Карго Драгон» Максим Криштопов. Спрос на грузоперевозки значительно упал. По его мнению, это вызвано рядом факторов — падением параллельного импорта, падением грузопотока из Китая и других стран, а также сокращением производственных мощностей многих предприятий, снижением покупательной способности населения. «Выручка на одну машину упала по сравнению с 2023 годом на 30%, в ценовом выражении это около 500 тыс. руб.,— рассказывает он.— Если в 2023 году были ставки на регионы 100–120 руб. на 1 км с НДС и выше и можно было делать стабильно пробеги на машину около 15 тыс. км, то в этом году ставка в среднем находится на уровне 70–75 руб. с НДС, оборот на машину составляет до 900 тыс. руб. (и это еще нужно постараться), средний пробег — 12 тыс. км». Но помимо выручки нужно учитывать прибыль, из которой платятся налоги государству, говорит он, а «в этом году ее нет». По его оценке, «запас прочности у многих перевозчиков есть еще на квартал, не более» — если правительство не примет в ближайшие месяцы меры поддержки автогрузоперевозчиков, то рынок встанет. «Работать в убыток, компенсируя недостающие оборотные средства для текущих операционных расходов кредитами по высоким процентным ставкам,— это закапывание компаний в еще большую долговую яму,— говорит он.— За ним рухнет рынок лизинга, так как уже вовремя оплачивать лизинговые платежи мало у кого получается. Старый автопарк не продать даже по заниженным ценам».

Глава Deliver Данил Рудаков отмечает сильное падение ставок по сравнению с 2023 годом. «Сейчас уже многие перевозчики работают в убыток, чтобы хоть как-то платить лизинговые платежи,— говорит он.— Но если ситуация не изменится, то они будут вынуждены уйти с рынка, что может привести к большому количеству банкротств как среди самих перевозчиков, так и среди обслуживающих сервисов. Рост ставок может произойти только в двух случаях: или вырастет объем перевозок, или сократится число машин, доступных для работы». Последнее более вероятно, учитывая текущие тенденции, предполагает он.

Наталья Скорлыгина

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