Карантин ввели на 905 га в Бутурлинском районе из-за опасного сорняка-паразита

В Бутурлинском районе Нижегородской области из-за распространения опасного сорняка-паразита повилика введен карантин на площади 905 га. По данным Россельхознадзора, опасное растение обнаружено на обочинах автомобильной дороги К-42 «Криуша-Вад-Перевоз-Толба» протяженностью 5,8 км.

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В карантинной зоне вводятся ограничительные меры для борьбы с распространением сорняка и ликвидации его очагов. Вывоз и реализация растительной продукции или переработанной из выращенного в очаге заражения зерна разрешены при условии, что в ней отсутствуют семена. Это должно быть подтверждено результатами лабораторных исследований.

Повилика — трудноискоренимое сорное растение, паразитирующее на сельскохозяйственных культурах. У нее нет корней и листьев, она обвивает стебли растений и высасывает из них питательные вещества.

Андрей Репин