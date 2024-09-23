Выплаты семьям свердловских контрактников на СВО увеличили до 1,5 млн рублей

В Свердловской области сумму выплат семьям уральцев, которые заключили контракт с Минобороны для службы на специальной военной операции (СВО), увеличили до 1,5 млн руб., эти деньги будут выделяться из регионального бюджета, сообщил департамент информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Таким образом, с 20 сентября единовременная выплата составит более 2 млн руб., в состав которой также входит 100 тыс. руб. из средств муниципалитета и 400 тыс. руб. от Минобороны.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов увеличил на 100 тыс. руб. сумму единовременных выплат семьям участников спецоперации, которые подписали контракты с Минобороны — общая сумма от муниципалитета составила 200 тыс. руб.

Напомним, самим добровольцам на СВО в начале месяца власти Свердловской области увеличили размер единовременной выплаты до 1,5 млн руб. Перед этим эту меру поддержки увеличили в августе до 900 тыс. руб.

Ирина Пичурина