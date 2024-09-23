Выплаты семьям свердловских контрактников на СВО увеличили до 1,5 млн рублей
В Свердловской области сумму выплат семьям уральцев, которые заключили контракт с Минобороны для службы на специальной военной операции (СВО), увеличили до 1,5 млн руб., эти деньги будут выделяться из регионального бюджета, сообщил департамент информационной политики региона.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Таким образом, с 20 сентября единовременная выплата составит более 2 млн руб., в состав которой также входит 100 тыс. руб. из средств муниципалитета и 400 тыс. руб. от Минобороны.
Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов увеличил на 100 тыс. руб. сумму единовременных выплат семьям участников спецоперации, которые подписали контракты с Минобороны — общая сумма от муниципалитета составила 200 тыс. руб.
Напомним, самим добровольцам на СВО в начале месяца власти Свердловской области увеличили размер единовременной выплаты до 1,5 млн руб. Перед этим эту меру поддержки увеличили в августе до 900 тыс. руб.