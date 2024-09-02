Свердловским контрактникам единовременную выплату увеличили до 1,5 млн рублей

Власти Свердловской области увеличили размер единовременной выплаты гражданам, заключившим контракт с министерством обороны РФ на прохождение службы на территории проведения специальной военной операции (СВО) на Украине на 100 тыс. руб. — до 1 млн руб., в целом выплаты составят 1,5 млн руб. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. В последний раз эту меру поддержки увеличили в августе до 900 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

С 1 сентября выплата составляет более 1,5 млн руб.: 1 млн руб. из регионального бюджета, 100 тыс. руб. — муниципальная выплата, 400 тыс. руб. — федеральная выплата Минобороны.

Ранее мэр Алексей Орлов увеличил на 100 тыс. руб. сумму единовременных выплат семьям участников СВО, которые подписали контракты с Минобороны — таким образом, сумма от муниципалитета составила 200 тыс. руб.

Полина Хабарова