Производитель мяса покидает магазины

«Великолукский мясокомбинат» начал закрывать фирменную розницу. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на сотрудников магазинов в Санкт-Петербурге, уточнив, что закрытие всех торговых точек в городе планируется к ноябрю. Ранее компания уже сокращала количество магазинов. В 2014 году ее сеть насчитывала 625 объектов, значительная часть из которых работала в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас в городах функционируют один и 14 объектов соответственно, следует из «Яндекс Карт».

ОАО «Великолукский мясокомбинат» — агропромышленный холдинг, основные активы которого сосредоточены в Псковской области. Владельцем бизнеса в 2015 году был Владимир Подвальный. Сейчас бенефициары не раскрываются. Выручка компании в 2023 году составила 47,5 млрд руб., увеличившись на 10,2% год к году, следует из «СПАРК-Интерфакс». Структуры господина Подвального также контролируют парк развлечений «Диво-остров» в Санкт-Петербурге.

Собственная розница для производителей мяса традиционно считается важным каналом сбыта и продвижения продукции. Но собеседники “Ъ” на рынке поясняют, что в крупных городах подобным магазинам крайне сложно конкурировать с федеральными торговыми сетями. Работать, по мнению экспертов, им выгодно только в провинции. Еще один источник “Ъ” также говорит, что розница «Великолукского мясокомбината» была убыточной.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров