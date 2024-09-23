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Коммерсантъ FM
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33,7 миллиона тонн составили запасы зерновых и зернобобовых в сельхозорганизациях РФ на конец августа 2024 года, следует из данных Росстата. В 2023 году показатель был на 16,8% выше. Запасы пшеницы к концу августа 2024-го также были ниже прошлогодних: 24,8 млн тонн против 28,8 млн тонн. В Союзе экспортеров зерна отмечают: запасы возвращаются к средним уровням после «аномально высоких объемов» вследствие рекордных урожаев 2022 и 2023 годов. Нынешние объемы обеспечивают устойчивость поставок за рубеж, подтверждают данные центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе: по его оценкам, за январь—август РФ экспортировала 35,8 млн тонн пшеницы, на 8% больше, чем за тот же период прошлого года.

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