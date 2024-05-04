Капремонт со встречными обязательствами

Минстрой намерен дать региональным операторам капитального ремонта многоквартирных домов возможность заключать долгосрочные контракты на закупку материалов со встречными обязательствами их поставщиков по созданию или модернизации производства на территории региона. Эксперты инициативу ведомства в целом поддерживают, отмечая, что ее реализация позволит привлекать инвестиции в производство стройматериалов и оборудования для капремонта. Кроме того, в перспективе это может сократить сроки и стоимость капремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Минстрой подготовил проект постановления правительства, предусматривающий право региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов заключать с поставщиками необходимых для этого материалов долгосрочные контракты со встречными обязательствами. Это будут специальные контракты с элементами офсетных договоров. Предлагаемая конструкция схожа с действующим механизмом офсетных госконтрактов, которые регионы сейчас могут заключать с инвесторами. Речь, напомним, идет о договорах на поставки продукции сроком до десяти лет в обмен на инвестиции в создание или модернизацию производства на территории субъектов РФ. Определенный законодательством минимальный объем инвестиций для заключения такого контракта — 100 млн руб.

Согласно проекту постановления, регоператоры капремонта смогут заключать такие специальные контракты по итогам электронного конкурса, который будут проводить региональные власти, победитель будет отбираться с учетом предложенной цены и наличия опыта. Источником финансового обеспечения такой закупки будут средства регоператора — собранные им взносы граждан.

В Минстрое полагают, что конкурс на заключение офсета «с большей вероятностью приведет к снижению цены и повышению качества» по сравнению с регулярными закупками без инвестиционных обязательств.

Это будет происходить в силу «высокой ценовой конкуренции» из стремления поставщиков гарантировать сбыт своей продукции на период в десять лет. Как подчеркивают в Минстрое, в специальный контракт будут включаться не 100% объема закупки необходимых региону материалов.

В ведомстве полагают, что долгосрочность контракта и гарантированный выпуск продукции позволят инвесторам направить часть полученных средств на развитие технологий и масштабирование производства, что в итоге позволит «создать конкурентоспособную отечественную продукцию».

Заместитель руководителя комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова отмечает, что инициатива актуальна, поскольку есть регионы, в которых не производятся необходимые для капремонта материалы — изготовителям, чтобы развернуть производство, нужны гарантии того, что их продукция будет востребована. Такие спецконтракты, говорит она, позволят ускорить темпы проведения работ и снизить стоимость капремонта — «в целом вся экономика капремонта от этого выиграет». Как добавляет профессор кафедры теории и систем отраслевого управления факультета инженерного менеджмента ИОМ РАНХиГС Евгений Блех, главное преимущество таких контрактов заключается «в создании системы долговременных и стабильных взаимоотношений между заказчиком капремонта и поставщиком продукции». Инвестирование же в производство необходимой продукции на территории работы оператора, считает он, даст возможность сократить логистические издержки.

Директор направления «Городское хозяйство» Института экономики города Ирина Генцлер полагает, что предложенные изменения «создают механизм привлечения средств инвесторов в производство материалов и оборудования для капремонта, потребность в которых сегодня не удовлетворена, либо существует риск, что их не будет в нужном количестве или качестве в будущем».

Прежде всего, это касается лифтового оборудования, также есть проблема дефицита кровельных материалов. Эксперт предупреждает, что характеристики высокотехнологичного оборудования быстро меняются, так что контракт «не должен поддерживать выпуск морально устаревшего оборудования». Кроме того, есть опасения по поводу того, что большой объем закупок у одного производителя создаст трудности со сбытом аналогичной продукции у других компаний, отмечает Ирина Генцлер.

Евгения Крючкова