Российские евреи приближают новый год

Исполняющий обязанности президента Российского Еврейского конгресса (РЕК) Михаил Бройтман (на фото) нашел где упасть яблокам на прошедшем в воскресенье вечером благотворительном приеме РЕК в честь Рош а-шана — еврейского нового года. 5785 год наступит 2 октября, но прием в новом корпусе Третьяковки на Кадашевской провели заранее, традиционно вручив премию РЕК Global Influence Award. «В день Рош-а-шана Всевышний творит суд над человечеством, предопределяя, что должно случиться с людьми и народами в наступающем году,— пояснил “Ъ” официальный представитель РЕК Михаил Савин.— Важно приготовиться к новому году духовно, сделать все важные дела, помириться с теми, с кем поссорился, рассчитаться с долгами. Мы по традиции проводим благотворительное мероприятие, тем самым делаем богоугодное дело». Собранные средства будут направлены на поддержку детей из социально незащищенных семей.

Среди собравшихся заранее отметить новый год были основатели «Альфа-групп» Михаил Фридман и Герман Хан, президент АО «Медицина» академик Григорий Ройтберг, главный раввин России Адольф Шаевич, и. о. президента РЕК Михаил Бройтман, поэты Евгений Бунимович и Владимир Вишневский, журналист Александр Минкин (внесен в реестр иностранных агентов), актер Леонид Каневский, режиссер Марк Розовский, писательница Алла Гербер, психолог Александр Асмолов, драматург Александр Гельман и другие. Гостям предлагали традиционные угощения — яблоки и мед. Лауреатами премии Global Influence Award стали актер Вениамин Смехов, журналист и телеведущий Владимир Познер, а также раввин синагоги на Большой Бронной Ицхак Коган. Вручение премии прошло в формате спектакля, посвященного Марку Шагалу и созданного специально для вечера режиссером Саввой Савельевым.

Павел Коробов