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Коммерсантъ FM
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Российские евреи приближают новый год

Исполняющий обязанности президента Российского Еврейского конгресса (РЕК) Михаил Бройтман (на фото) нашел где упасть яблокам на прошедшем в воскресенье вечером благотворительном приеме РЕК в честь Рош а-шана — еврейского нового года. 5785 год наступит 2 октября, но прием в новом корпусе Третьяковки на Кадашевской провели заранее, традиционно вручив премию РЕК Global Influence Award. «В день Рош-а-шана Всевышний творит суд над человечеством, предопределяя, что должно случиться с людьми и народами в наступающем году,— пояснил “Ъ” официальный представитель РЕК Михаил Савин.— Важно приготовиться к новому году духовно, сделать все важные дела, помириться с теми, с кем поссорился, рассчитаться с долгами. Мы по традиции проводим благотворительное мероприятие, тем самым делаем богоугодное дело». Собранные средства будут направлены на поддержку детей из социально незащищенных семей.

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Исполняющий обязанности президента Российского еврейского конгресса (РЕК) Михаил Бройтман

Исполняющий обязанности президента Российского еврейского конгресса (РЕК) Михаил Бройтман

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Председатель попечительского совета Российского еврейского конгресса (РЕК) Григорий Ройтберг (слева) и основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман

Председатель попечительского совета Российского еврейского конгресса (РЕК) Григорий Ройтберг (слева) и основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Журналист Владимир Познер (слева) и актер Леонид Каневский

Журналист Владимир Познер (слева) и актер Леонид Каневский

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Журналист, общественный деятель Евгений Бунимович (в центре) и журналист Антон Желнов

Журналист, общественный деятель Евгений Бунимович (в центре) и журналист Антон Желнов

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Исполнительный директор РЕК Анна Бокшицкая (справа) и актер Леонид Каневский с супругой Анной Березиной (вторая слева)

Исполнительный директор РЕК Анна Бокшицкая (справа) и актер Леонид Каневский с супругой Анной Березиной (вторая слева)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Главный раввин России Адольф Шаевич (слева) и журналист Александр Минкин (признан иноагентом)

Главный раввин России Адольф Шаевич (слева) и журналист Александр Минкин (признан иноагентом)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Вениамин Смехов (слева)

Актер Вениамин Смехов (слева)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Журналист Владимир Познер (слева) и председатель попечительского совета РЕК Григорий Ройтберг

Журналист Владимир Познер (слева) и председатель попечительского совета РЕК Григорий Ройтберг

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Президент «Международной общественной организации евреев, бывших узников гетто и нацистских концлагерей» Олег Морткович и президент фонда «Холокост», писательница Алла Гербер (в центре)

Президент «Международной общественной организации евреев, бывших узников гетто и нацистских концлагерей» Олег Морткович и президент фонда «Холокост», писательница Алла Гербер (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Марк Розовский и его жена, музыкальный руководитель московского театра «У Никитских ворот» Татьяна Ревзина

Режиссер Марк Розовский и его жена, музыкальный руководитель московского театра «У Никитских ворот» Татьяна Ревзина

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Сооснователь «Альфа-Групп» Герман Хан

Сооснователь «Альфа-Групп» Герман Хан

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Исполняющий обязанности президента Российского еврейского конгресса (РЕК) Михаил Бройтман

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Председатель попечительского совета Российского еврейского конгресса (РЕК) Григорий Ройтберг (слева) и основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Журналист Владимир Познер (слева) и актер Леонид Каневский

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Журналист, общественный деятель Евгений Бунимович (в центре) и журналист Антон Желнов

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Исполнительный директор РЕК Анна Бокшицкая (справа) и актер Леонид Каневский с супругой Анной Березиной (вторая слева)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Главный раввин России Адольф Шаевич (слева) и журналист Александр Минкин (признан иноагентом)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Вениамин Смехов (слева)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Журналист Владимир Познер (слева) и председатель попечительского совета РЕК Григорий Ройтберг

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Президент «Международной общественной организации евреев, бывших узников гетто и нацистских концлагерей» Олег Морткович и президент фонда «Холокост», писательница Алла Гербер (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Марк Розовский и его жена, музыкальный руководитель московского театра «У Никитских ворот» Татьяна Ревзина

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Сооснователь «Альфа-Групп» Герман Хан

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Среди собравшихся заранее отметить новый год были основатели «Альфа-групп» Михаил Фридман и Герман Хан, президент АО «Медицина» академик Григорий Ройтберг, главный раввин России Адольф Шаевич, и. о. президента РЕК Михаил Бройтман, поэты Евгений Бунимович и Владимир Вишневский, журналист Александр Минкин (внесен в реестр иностранных агентов), актер Леонид Каневский, режиссер Марк Розовский, писательница Алла Гербер, психолог Александр Асмолов, драматург Александр Гельман и другие. Гостям предлагали традиционные угощения — яблоки и мед. Лауреатами премии Global Influence Award стали актер Вениамин Смехов, журналист и телеведущий Владимир Познер, а также раввин синагоги на Большой Бронной Ицхак Коган. Вручение премии прошло в формате спектакля, посвященного Марку Шагалу и созданного специально для вечера режиссером Саввой Савельевым.

Павел Коробов

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