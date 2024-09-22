Править запрягают проигравших

Во Франции наконец-то объявлен список нового, седьмого правительства президента Эмманюэля Макрона под руководством его пятого по счету премьер-министра Мишеля Барнье. Своими впечатлениями о процессе формирования кабинета и о новых назначениях делится корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший государственный секретарь по делам Европы Жан-Ноэль Барро расширил свой мандат и стал министром иностранных дел

Фото: Telmo Pinto / NurPhoto / Getty Images Бывший государственный секретарь по делам Европы Жан-Ноэль Барро расширил свой мандат и стал министром иностранных дел

Фото: Telmo Pinto / NurPhoto / Getty Images

Назначенному верить

Франция прожила без правительства рекордный для Пятой республики срок — 67 дней. И даже после того, как новым премьер-министром стал Мишель Барнье, ему потребовалось еще более двух недель для того, чтобы собрать кабинет. Это оказалось необыкновенно сложным. Как говорят политики, вблизи наблюдавшие за процессом формирования высшего органа исполнительной власти, господин Барнье не раз готовился хлопнуть дверью.

Во-первых, чрезвычайно напряженными были переговоры с партиями, представленными в парламенте. Новое правительство должно было заручиться хотя бы предварительным согласием главных политических сил. И если левые из «Нового народного фронта» (NFP) сразу отмели возможность сотрудничества, разозленные тем, что президент Макрон отклонил их кандидатку Люси Касте, то крайне правые из «Национального объединения» (RN) Марин Ле Пен согласились включить если не зеленый, то хотя бы желтый свет.

Во-вторых, не так-то легко было заручиться согласием конкретных кандидатов. Очереди за министерскими постами точно не было. Все понимали, что у правительства Барнье пока что очень малый запас прочности, оно не может опираться даже на техническое большинство. Ведь большинства у него нет. Только после того, как правые «Республиканцы» (LR) сменили гнев на милость и дали согласие на участие в кабинете, появилась возможность пригласить в правительство министров из LR.

Но поскольку «Республиканцы» — это остатки и наследники бывшей партии Николя Саркози, обозреватели разводят руками: неужели время повернулось вспять и на выборах выиграл его бывший премьер Франсуа Фийон.

И в-третьих, главным упрямцем снова выступил президент Макрон. Он не только не стал торопиться с назначением премьера, но и, выбрав его, не позволил своему назначенцу спешить, не давая ему слишком много воли.

По многим кандидатурам Мишель Барнье получил категорический отказ, как это было, например, с попыткой назначения министром по делам семьи сенатора Лоранс Гарнье. В Елисейском дворце ее сочли политически неудобной для этого поста, припомнив выступления против закона об однополых браках, против внесения в конституцию права на аборты. Вместе с тем ее правоконсервативные позиции не помешали ей войти в правительство в качестве государственного секретаря по вопросам защиты потребителей.

Равнение направо

После того как в субботу вечером был объявлен список членов правительства, стало очевидно, что вышло оно уверенно правым. Нет никакой возможности описать всех 39 назначенцев — даже для французских газет это работа на несколько дней. Важно отметить то, что главные министерства получили либо «республиканцы», либо представители партий президентского блока, либо союзные президенту центристы. Исключением стал только Минюст, да и то с оговорками.

Два министра из старого кабинета пересели в свои же кресла в новом. Пост министра обороны сохранил Себастьен Лекорню, политик из лагеря Макрона. В прошлых правительствах его акции порой колебались, но теперь его вес подтвержден. Точно так же оставила за собой Министерство культуры саркозистска Рашида Дати. Она не простилась с давней целью согнать нынешнего мэра Парижа социалистку Анну Идальго с ее кресла и стать королевой столицы Франции, но городских выборов она будет дожидаться в ранге руководителя традиционно важного для Франции министерства.

Среди сохраненных в правительстве специалистов, например, ненавидимый левыми за закон против сквоттеров бывший министр по вопросам жилья Гийом Касбарьян.

В новом кабинете он займется проблемами государственной службы и будет пытаться укротить всемогущую французскую бюрократию, уже пообещав «упростить ее на всех этажах». Французы с интересом будут ожидать результатов этой схватки века. Еще внимательнее станут следить за действиями министра экономики и финансов Антуана Армана, давнего соратника президента. Ему предстоит заткнуть зияющие дыры в бюджете, пробитые ковидом, вооруженным конфликтом в Европе, ассигнованиями на оборону, социальными протестами. Всех волнует вопрос, не начнет ли он повышать налоги и, если начнет, какому социальному слою предстоит раскошеливаться.

Важнейшая роль у министра внутренних дел. Ушедший с этого поста Жеральд Дарманен не отличался левыми настроениями, а нынешний назначенец Брюно Ретайо — и того правее. Он председательствовал во фракции «Республиканцев» в Сенате и известен своими жесткими взглядами на иммиграцию и вольницу предместий, явно принадлежа к сторонникам саркозистской «стратегии керхера». Как мы помним, Николя Саркози однажды пообещал пескоструйным аппаратом вычистить «каналий» из французского общества. С тех пор немало политиков потрясали керхером, правда, включать его так и не осмеливались. Возможно, господин Ретайо все же прибегнет к этому средству вместе с Николя Дарагоном, госсекретарем по вопросам «ежедневной безопасности», именно она более всего волнует французов.

Представители центристской партии «Демократическое движение» (MoDem) получили два важных министерства и один пост госсекретаря.

Бывший государственный секретарь по делам Европы Жан-Ноэль Барро расширил свой мандат и стал министром иностранных дел, сменив на этом посту Стефана Сежурне, получившего должность в Еврокомиссии. Руководить Министерством здравоохранения назначена Женевьев Дарьесек, проработавшая со всеми премьер-министрами Эмманюэля Макрона, кроме предпоследнего, Габриэля Атталя. Отвечать за туризм будет Марина Феррари.

Единственным важным назначенцем, близким к левому флангу, оказался новый глава Минюста 72-летний Дидье Миго. Он был членом Социалистической партии, но расстался с ней, когда был назначен президентом Саркози руководить Счетной палатой. Не менее важной и познавательной была и другая его должность — председателя Комиссии по этике, проверяющей прозрачность работы, биографии и финансы членов правительства, нечто вроде всесильного советского комитета партийного контроля. Похоже, на него возлагают особые надежды в работе со своевольным французским судейским корпусом.

Правительство проигравших

В сущности, никто не мог ждать левого правительства от 73-летнего Мишеля Барнье, ветерана французской политики, бывшего министра при Франсуа Миттеране, Жаке Шираке и Николя Саркози. Но наблюдатели все равно не могут сдержать искреннего удивления: уступив на выборах левым в лице «Нового народного фронта» и правым в лице «Национального объединения», президент Макрон ухитрился получить правительство в значительной части сформированное из его открытых сторонников. Еще поразительнее взлет правых «Республиканцев»: потеряв большинство своих мест в парламенте, они получили 12 мест для членов партии в правительстве, а 10 — заняли более или менее близкие им по духу политики. Массово высказавшись за левых и за крайне правых, избиратели должны смириться с кабинетом, составленным из правых центристов.

Ни один политик с левого фланга, член «Нового народного фронта», в правительство не вошел. Нет в его составе и представителей «Национального объединения» (RN) Марин Ле Пен.

«Новое правительство знаменует возвращение макронизма через черный ход. То, от чего французы дважды отказались с помощью демократических процедур, не может быть возвращено посредством аппаратных игр. Это правительство, у которого нет будущего»,— настаивает глава RN Жордан Барделля. Возмущение крайне правых зеркально разделяет предводитель радикальных левых Жан-Люк Меланшон, уже сравнивший субботнее позднее вечернее назначение с падением ночи на мирную Францию. Однако выводы лидеры двух флангов делают разные.

Жан-Люк Меланшон и его товарищи по «Новому народному фронту» жаждут скорейшего вынесения вотума недоверия правительству Мишеля Барнье параллельно с начатой ими процедурой отрешения от власти президента Макрона. Забегая вперед, заметим, что оба этих предприятия не имеют очевидных шансов на успех. А вот крайне правое крыло не отвергает новый кабинет с порога, а обещает судить по делам. Тем самым «Национальное объединение» готовится занять комфортную позицию арбитра, способного весом своих голосов в парламенте повлиять на любое решение. Позволив президентскому лагерю сформировать правительство, Марин Ле Пен получила возможность в немалой степени этим правительством управлять, тормозить его или ускорять, не беря при этом на себя никакой ответственности за его действия.

Алексей Тарханов, Париж