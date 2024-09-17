Крайне левые «курощают» французского президента

Левые из «Непокорившейся Франции» (LFI) Жан-Люка Меланшона сделали первый шаг к низложению французского президента Эмманюэля Макрона. Они пообещали ему страшную месть за отказ в назначении на должность премьер-министра кандидатки «Нового народного фронта» Люси Касте и слово свое сдержали. Проект постановления прошел парламентскую комиссию. Теперь главный вопрос, на каком этапе рассмотрения левые потерпят поражение, полагает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер «Непокорившейся Франции» Жан-Люк Меланшон выступает на митинге против Эмманюэля Макрона

Фото: Sandrine Laure Dippa / Hans Lucas / AFP Лидер «Непокорившейся Франции» Жан-Люк Меланшон выступает на митинге против Эмманюэля Макрона

Фото: Sandrine Laure Dippa / Hans Lucas / AFP

Угроза «Непокорившейся Франции», сформулированная в открытом письме руководителей этой крайне левой партии, прозвучала еще в 20-х числах августа. Политики выступили с «торжественным предупреждением» Эмманюэлю Макрону, который «должен знать, что все конституционные средства будут использованы для его увольнения, если он продолжит действовать против основного правила демократии: во Франции единственным хозяином является народное голосование». Левые добивались назначения на должность премьер-министра кандидатки «Нового народного фронта» Люси Касте.

Президент Макрон на торжественное предупреждение никакого внимания не обратил. Кандидатура Люси Касте была им отвергнута. Точно так же не прошли президентский кастинг другие политики, правые и левые, в том числе и Бернар Казнёв, бывший премьер-социалист времен президентского правления Франсуа Олланда. Его не поддержали социалисты, считая, что тем самым президент пытается нарушить единство «Нового народного фронта». За что им потом долго пеняли обозреватели, ведь свой шанс на левого премьера они упустили, новый глава кабинета министров появился из лагеря правых. Им стал 73-летний Мишель Барнье, ветеран французской политики и член «Республиканцев» (LR).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Люси Касте

Фото: Thibault Camus / AP Люси Касте

Фото: Thibault Camus / AP

Назначение состоялось почти две недели назад, Люси Касте «прокатили» и того раньше, но «торжественное предупреждение» крайне левых никуда не делось, отказаться от него LFI посчитала неправильным. И вот теперь в дни, когда у страны совершенно другая повестка — ожидание нового правительства, от отдельных членов которого и их удачного «купажа» будет зависеть политическая жизнь по крайней мере до конца осени,— процедура отрешения от власти президента началась. Первым шагом стало рассмотрение идеи в бюро Национальной ассамблеи, большинство в котором имеют представители левых. Результат предсказуем, 12 из 22 членов бюро — все депутаты LFI — сочли предложение «достойным рассмотрения» и передачи в комиссию по законам. Само по себе вполне событие — в первый раз за время существования Пятой республики такое предложение прошло бюро ассамблеи. Это позволяет левым надеяться, что вопрос об отстранении президента может выйти на рассмотрение всей Национальной ассамблеи.

А вот шансов добиться своего у них практически нет.

Чтобы уволить президента, нужно согласие двух третей парламента. Не только нижней его палаты, Национальной ассамблеи, но и верхней, откровенно правого Сената.

А перед тем как хотя бы поставить отставку на голосование, нужно убедить Ассамблею и Сенат образовать специальный орган, так называемый Верховный суд, чтобы начать процедуру, которая может занять месяцы. Пока что свою поддержку «Непокорившимся» даже их союзники-социалисты обещают лишь временную. Проголосовав в бюро за рассмотрение требования, они уже заявили, что в Ассамблее будут голосовать против. И вообще, по их мнению, несложившееся «отрешение от власти», которое более чем вероятно, только усилит позиции президента Макрона.

Но это никак не повлияло на настроение депутатов «Непокорившейся Франции», шумно праздновавших во вторник первую победу. Они делают вид, что верят: Ассамблея и Сенат в едином порыве проголосуют против президента. Иначе «непокорившимся» придется признать, что вся история с отрешением от власти была лишь очередным рекламным трюком их партии, все больше теряющей авторитет и влияние.