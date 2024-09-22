МФО занимают наперегонки

Микрофинансовая компания (МФК) «Т-Финанс» завершила размещение облигаций объемом 10 млрд руб. Это рекордный объем выпуска на рынке МФО, где в целом остро стоит конкуренция за фондирование. Банковские МФО имеют высокие рейтинги и поддержку материнской группы и могут рассчитывать на привлечение средств даже институционалов, независимые — вынуждены платить премию за риск, что при текущих ставках делает инструменты публичного привлечения не слишком рентабельными. Они предпочитают финансировать деятельность за счет кредитов и собственных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

МФК «Т-Финанс» завершила в пятницу, 20 сентября, размещение двухлетних облигаций с переменными купонами серии 001Р-01 объемом 10 млрд руб. По данным Московской биржи, число сделок при размещении превысило 10,5 тыс. Сбор заявок на выпуск состоялся 17 сентября, объем займа по итогам маркетинга был увеличен вдвое — с 5 млрд до 10 млрд руб. Привлеченные средства будут использованы компанией для расширения бизнеса и увеличения объемов выдач займов, говорится в сообщении компании.

Это рекордный объем выпуска на рынке МФО. Помимо принадлежности к группе Т-Банка высокий спрос на бумагу можно объяснить хорошим кредитным качеством эмитента (рейтинг А от АКРА с позитивным прогнозом) и достаточной доходностью — ставка размещения составила ключевая ставка ЦБ плюс 2,75% годовых. «Это нормальный уровень премии для их рейтинга. Если сопоставлять с другими размещениями, то по такой же ставке с таким же уровнем рейтинга размещался МСП-банк»,— отмечает руководитель департамента корпоративных финансов «Цифра Брокер» Роман Соколов. «При этом профиль инвестора в данное размещение, на наш взгляд, более консервативен, нежели привычный для МФО облигационер, в первую очередь за счет серьезной поддержки компании со стороны группы и иного позиционирования на рынке»,— полагает финансовый директор ГК Eqvanta Яков Ромашкин.

По данным Cbonds, в обращении находится 55 выпусков облигаций МФО на 25 млрд руб., если учитывать новый выпуск «Т-Финанса», то 56 выпусков на сумму 35 млрд руб.

Облигации с плавающей ставкой, что в целом уже не редкость для микрофинансового рынка, в последние пару лет размещались, например, «Джой Мани», ГК Eqvanta. Однако независимым игрокам занять на публичном рынке сложнее, чем банковским МФО. Как следует из материалов Банка России, в целом по микрофинансовому рынку увеличение портфеля займов (портфель займов МФО вырос до 505 млрд руб. по итогам второго квартала, что на 7% больше квартал к кварталу и на 27% — год к году) фондировалось преимущественно за счет банковских кредитов, в то время как объем капитала МФО снизился. Доля банковских кредитов в структуре задолженности МФО за второй квартал выросла с 44% до 50%.

МФО также активно привлекали средства физических лиц, однако их доля в структуре фондирования остается невысокой. По сравнению с потенциалом рынка доля фондирования портфеля МФК такими облигациями невелика — 7–10%, приводят данные в СРО «МиР».

К сожалению, рынок МФО вынужден платить премию к цене иных высокодоходных облигаций ВДО, что привлекательно для инвесторов, но делает инструмент менее рентабельным для самих компаний, отмечают там. Практически все остальные МФК имеют рейтинг ниже BBB, а это на рынке уже ниже третьего эшелона, поясняет аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов.

Опрошенные “Ъ” компании подтверждают, что в условиях регуляторных ограничений предпочитают справляться с помощью кредитных линий и собственных средств. Микрофинансовая отрасль имеет более высокую долю собственных средств в пассивах, чем, например, банковский сектор, подтверждает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. «Как только увидим возможности по запуску новых продуктов, будем выходить на облигационный рынок»,— говорит финансовый директор Summit Group Екатерина Захарова. Облигационные выпуски — это работа на перспективу, так как финансирование текущей деятельности покрывают банковские кредитные лимиты, согласен гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Полина Трифонова, Ксения Куликова