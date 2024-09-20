Заемщики утилизируют лимиты

После роста во втором квартале средняя сумма одобряемого микрофинансовыми организациями (МФО) займа снизилась в июле, а в августе упала до минимума с начала года — 15,8 тыс. руб. Общая закредитованность и растущие цены вынуждают граждан использовать одобренные лимиты по максимуму. В результате средняя утилизация лимитов по займам МФО уже стала максимальной в этом году — более 73%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По итогам августа выбранный заемщиками лимит по займам достиг максимального с начала года показателя — 73,4% от суммы одобренного МФО займа, свидетельствуют данные СРО «МиР» с которыми ознакомился “Ъ”. С начала года уровень утилизации лимитов вырос на 10 п. п, что по темпам роста стало, по наблюдениям организации, рекордным показателем, отметили там.

«Интересно отметить, что сейчас мы фиксируем наибольшую приближенность запрашиваемой суммы к той, которую готова выдать МФО, что говорит о том, что клиенты стали здраво оценивать свои возможности и потребности»,— подчеркнули в СРО «МиР».

Запрашиваемая сумма на стадии оформления заявки сейчас достигает своего максимума за последние полтора-два года — около 17 тыс. руб., указали в СРО «МиР».

Одновременно если в мае—июне (максимум 17 тыс. руб.), отмечался рост одобряемой заемщикам суммы по рынку в целом, то в июле этот показатель незначительно снизился, вернувшись к уровню апреля — 16,7 тыс. руб., а в августе опустился до 15,8 тыс. руб. (минимум с начала года). Снижение одобряемой суммы стало одним из факторов роста утилизации лимитов. По данным МФК «Лайм-Займ», действительно наблюдается некоторое снижение одобряемой суммы в августе по сравнению с июнем—июлем, а средняя взятая сумма на протяжении восьми месяцев растет. «Мы ожидаем, что рост запрашиваемой суммы продолжится. А вот сохранить уровень "предложения" по одобренным лимитам кредиторы вряд ли смогут,— отмечает говорит гендиректор МФК "Саммит" Алексей Имховик.— Соответственно, "выбираемость" лимитов также может остаться на уровнях, близких к стопроцентным».

Впрочем, такая картина характерна не для всего рынка, отдельные игроки отмечают обратную динамику. «Средняя одобряемая сумма у нас стабильно увеличивается на протяжении всего 2024 года, и август не стал исключением,— рассказывает гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.— С начала года показатель вырос почти на 15%, год к году прирост достиг 25%». Вместе с тем некоторые МФО могли сознательно уменьшить суммы одобрений в августе, потому что традиционно это время повышенного спроса, когда люди возвращаются из отпусков, начинают готовиться к учебному году и нуждаются в заемных средствах.

По словам господина Пономарева, у роста утилизации лимитов также есть вполне очевидные экономические причины.

«Получить кредиты сегодня становится сложнее, поэтому заемщики больше ценят одобренные им суммы и, соответственно, стараются использовать их максимально эффективно»,— продолжает он.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский предполагает, что снижение размера средней одобряемой МФО суммы займа говорит о том, что платежеспособность клиентов МФО немного снизилась «по причине уже высокой закредитованности». «Августовское снижение одобряемой суммы может быть связано с сезонным фактором — заканчивается период отпусков, и многие заемщики уже выбрали и использовали свои лимиты,— продолжает эксперт.— Вероятно, с приближением декабря одобряемые суммы вновь вырастут, тем более что экономика за это время адаптируется к более высокой ключевой ставке».

Ксения Дементьева