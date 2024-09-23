Не слишком психоделический реализм

Минувшая светская неделя получилась ядерной мощности. Неважно, говорим мы о вернисажах выставок в МАММ у Ольги Свибловой, презентации нового сезона сервиса «Кинопоиск», анонсе театрального проекта «Голоса будущего» Константина Богомолова или даже просто об открытии новых ресторанов,— везде светский наблюдатель получал больше, чем рассчитывал. По крайней мере в части количества и значимости гостей. Тематические Telegram-каналы были вынуждены использовать излишне физиологичное выражение «светский жир» едва ли не ежевечерне. При этом участников не заподозришь в какой-то оголтелой жажде веселья — нет, сейчас все тусуются по делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Началось все с открытия двух заметных выставок под одной крышей. На третьем этаже МАММ расположился мэтр, создатель и идеолог течения «психоделический реализм», один из самых плодовитых и востребованных российских авторов Павел Пепперштейн — с циклом «Алиса в Стране чудес и в Зазеркалье». Его представляет галерея Vladey Владимира и Анны Овчаренко, однако куратором выставки была одна Ольга Свиблова. Господин Пепперштейн достиг уже такого уровня известности, что посмотреть на него приходят даже представители шоу-бизнеса, причем не те, кто самовыражается в коллекционировании современного искусства. Самым ярким гостем был, конечно, Филипп Киркоров, который года три назад был буквально вынужден стать поклонником творчества художника, когда картина «Бедросыч» стала ударным экспонатом выставки «Видения звезд». Конечно, господин Пепперштейн в дуэте с Соней Стереостырски написал тогда и Валерия Меладзе, и Майкла Джексона, но портрет господина Киркорова был самым впечатляющим — и до героя дошел. Согласно легенде, именно так господин Киркоров узнал о господине Пепперштейне (и о современном искусстве в принципе). Узнал—полюбил—пришел на вернисаж — примерно так это работает. И не только со звездами.

Вторая выставка — художника Евгения Музалевского, которому еще и тридцати нет,— открывалась, как полагается, в райке, на седьмом этаже музея. Кроме госпожи Свибловой сокуратором выставки «Монохром. С мамой за спиной» стала Алина Пинская, владелица Pinsky Gallery. Надо сказать, что посмотреть новые работы художника (а неновые есть в коллекциях Романа Абрамовича, Наталии Опалевой и Андрея Малахова) на седьмой этаж взошли попечитель Эрмитажа Юлия Визгалина, Павел Лунгин, Марианна Максимовская, Виктория Шелягова и даже Константин Эрнст.

Причем никому из гостей не нужно было как-то специально представлять художника — все были в курсе, многие отвечали: «У меня он уже есть».

О героях еще более известных, а часто и полюбившихся зрителю шла речь на большой презентации нового сезона платформы «Кинопоиск». Ранее онлайн-кинотеатры уже померились новыми сериалами на фестивале «Новый сезон» в Сочи, и вот настал черед сольных московских выступлений. Площадкой был выбран кинотеатр «Октябрь», который, как и полагается по неписаному этикету богатых развлекательных сервисов, застроили и декорировали до неузнаваемости. Ведущей мероприятия стала колонка «Алиса», и, надо сказать, это было отличное решение. Редкий ведущий не пытается что-то сообщить от себя и о себе поверх сценария, а с «Алисой» таких проблем не возникло. Правда, она быстро передала инициативу директору по контенту «Кинопоиска» Николаю Буцу, но и он оказался жесточайше забрифован — ни одного лишнего слова, все как по писаному, в соответствии со слайдами. Из слайдов следовало, что «Кинопоиск» больше, чем просто онлайн-кинотеатр, и сконцентрирован не столько на эксклюзивных сериалах, сколько на поддержке и совместном выпуске кинотеатральных и даже телевизионных релизов. На мероприятие были приглашены не только коллеги и партнеры, режиссеры и актеры — судя по публике, гест-менеджер как будто просто пошел по условному списку «известных людей» без привязки к конкретному поводу.

В то же время видных деятелей кинематографа можно было встретить на других мероприятиях, а именно в ресторанах. К Эмину Агаларову на открытие Mela пришел Стивен Сигал. Он в принципе старается не покидать гостеприимные пространства семьи Агаларовых, но большая их часть расположена в стороне от потоков желающих приобщиться к жизни получше, тогда как новый ресторан открылся в районе Патриарших. Появление в этой компактной локации такого крупного артиста привело к неконтролируемым попыткам совместных фото — кого помельче, может, и затоптали бы.

Одновременно к открытию ресторана «Аврора» от AVA Group Антона Пинского присоединился Федор Бондарчук. «Я года три никуда вот так не выходил»,— будто бы удивленно заметил он сам. Правда, и этот выход был не ради веселья, а скорее по делу — господин Бондарчук обмолвился, что задумывает какой-то проект с господином Пинским. Будет это кино или вино — информации пока нет. Сюда же на правах арендодателя поужинать вышли совладельцы Capital Group Павел Те и Эдуард Берман: «Аврора» расположена в их комплексе «Легенда Цветного». Также были замечены Егор Костин, Александр Чистяков с супругой Натальей Ионовой, Ирада Зейналова, Елена и Константин Ремчуковы, Анна и Игорь Бутман.

Гостей не пытались объединять и кружить в каком-то общем хороводе. Наоборот, было спокойно и даже тихо: поужинали — разошлись.

Наконец, тем же вечером Константин Богомолов вместе с фондом развития научно-культурных связей «Вызов» (его соучредитель — Газпромбанк, а генеральный спонсор — «Росатом») представил театральный проект «Голоса будущего». Это будет серия спектаклей об ученых прошлого и настоящего, чьи открытия меняют ход истории,— так, во всяком случае, это формулируют организаторы. Господин Богомолов отдельно обещает, что спектакли будут не занудные и с хорошими актерами. Презентация, правда, началась с голосов прошлого — буквально с цитаты из письма Курчатова к Берии 1944 года. Затем прозвучала цитата из отзыва Курчатова о встрече со Сталиным в 1946 году — это выглядело так, будто на ровном месте кто-то громко произнес: «А оставил с атомной бомбой!» Далее на сцене появился Игорь Миркурбанов и зачитал речь Курчатова на ХХ съезде. Режиссер посчитал важным напомнить зрителям (среди которых были Кирилл Дмитриев, Григорий Березкин, Сергей Капков), что кроме доклада Хрущева о культе личности Сталина на том съезде прозвучали и другие голоса.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”