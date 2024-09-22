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Коммерсантъ FM
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«Хезболла» потеряла второе лицо

Израиль продолжает наступление на своего главного противника в Ливане

Власти США призвали своих граждан немедленно покинуть Ливан из-за вероятности полномасштабной войны между Израилем и «Хезболлой». В ходе продолжающейся силовой акции в Ливане в результате авиаудара по Бейруту израильская армия ликвидировала 16 членов военного командования «Хезболлы», включая второе лицо в ее руководстве Ибрагима Акиля. Непрекращающиеся удары по личному составу «Хезболлы» и ее объектам привели к резкой потере дееспособности группировки, имеющей внушительный военный потенциал. Международная реакция свидетельствует о том, что операция Израиля застала врасплох мировое сообщество накануне 79-й сессии Генассамблеи ООН, в то время как и. о. премьера Ливана Наджиб Микати был вынужден отказаться от поездки в Нью-Йорк.

И. о. премьер-министра Ливана Наджиб Микати, отменивший из-за сложившейся ситуации поездку в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН, потребовал принятия международных законов, которые бы запрещали использование гражданских средств связи для убийства

И. о. премьер-министра Ливана Наджиб Микати, отменивший из-за сложившейся ситуации поездку в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН, потребовал принятия международных законов, которые бы запрещали использование гражданских средств связи для убийства

Фото: JOSEPH EID / AFP

И. о. премьер-министра Ливана Наджиб Микати, отменивший из-за сложившейся ситуации поездку в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН, потребовал принятия международных законов, которые бы запрещали использование гражданских средств связи для убийства

Фото: JOSEPH EID / AFP

Администрация США считает все более реальной полномасштабную войну между Израилем и базирующейся в Ливане радикальной шиитской группировкой «Хезболла». Подтверждением этого служат появившиеся в выходные утечки и официальные заявления администрации США в связи с эскалацией в Ливане, масштабы которой стали неожиданностью для Вашингтона. Как отмечает издание Politico, в ближайшие дни боевые действия между Израилем и «Хезболлой» примут еще более ожесточенный характер. «В ходе последнего анализа ситуации в администрации Байдена пришли к выводу, что обеим сторонам будет трудно пойти на деэскалацию»,— констатирует Politico со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников. В Вашингтоне ждут новых израильских ударов по ливанской столице Бейруту, новых убийств командиров «Хезболлы», ударов по ее оружейным складам, объектам коммуникационной инфраструктуры, а также ответных ударов «Хезболлы» с использованием ракет и беспилотников.

«В связи с непредсказуемым характером конфликта посольство США призывает американских граждан покинуть Ливан, пока есть возможность воспользоваться коммерческими рейсами»,— говорится в заявлении Госдепа США. «Посольство США может оказаться не в состоянии помочь своим гражданам, которые решат остаться в стране»,— добавили в дипломатическом ведомстве.

После произошедших на прошлой неделе взрывов пейджеров и других средств связи в Ливане, что стало новым шагом в многолетнем противостоянии Израиля и движения «Хезболла», в минувшие выходные Ливан накрыли еще две волны атак израильской армии.

По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, в ходе первой волны в течение одного часа были нанесены удары по 180 целям на юге Ливана, что позволило поразить тысячи ракетных пусковых контейнеров, которые были готовы к использованию для обстрела израильской территории. Спустя несколько часов Ливан накрыла вторая волна авиаударов, после чего общее число целей, которые были поражены в течение одного дня, достигло 290 объектов.

Ответом «Хезболлы» стали два массированных ракетных удара по израильской территории, о которых сообщила в воскресенье утром Армия обороны Израиля. «В общей сложности за ночь на воскресенье "Хезболла" выпустила около 30 ракет по районам на севере Израиля»,— говорится в заявлении армейской пресс-службы. Большинство ракет было перехвачено средствами ПВО.

Ранее израильские военные сообщили, что в субботу вечером «Хезболла» выпустила по меньшей мере десять ракет по северным городам в Изреельской долине Израиля. Как следует из заявления «Хезболлы», одной из целей ударов была израильская авиабаза Рамат-Давид, расположенная в 50 км от ливанской границы.

По информации израильских СМИ, в ночь на воскресенье системы оповещения о ракетных обстрелах срабатывали 11 раз на севере страны, сообщается о нескольких прямых попаданиях в ряде населенных пунктов, повреждении жилых домов, транспорта и иного имущества.

В связи с новой эскалацией в воскресенье были отменены занятия в школах и введены ограничения на массовые мероприятия на израильской территории севернее города Хайфы.

Очередным витком эскалации, произошедшей после взрывов 17 и 18 сентября пейджеров и других использовавшихся «Хезболлой» средств связи, стал израильский ракетный удар по южному пригороду Бейрута, где в пятницу вечером командующий вооруженными силами «Хезболлы» Ибрагим Акиль проводил совещание с командованием сил специального назначения «Радван». В результате удара были ликвидированы сразу 16 командиров «Хезболлы», включая самого Ибрагима Акиля и Ахмеда Вахаби, который отвечал за подготовку бойцов спецподразделений. По информации арабских СМИ, Ибрагим Акиль и его подчиненные на совещании, которое стало для них последним, занимались планированием наземных операций против Израиля, включая нападения на населенные пункты северной части страны.

Международная реакция на эскалацию в Ливане свидетельствует о том, что операция Израиля накануне 79-й сессии Генассамблеи ООН застала мировое сообщество врасплох. На фоне преобладающей растерянности в арабском и исламском мире верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал все исламские страны ограничить политические отношения с Израилем и разорвать с ним экономические связи.

В своем выступлении на Международной конференции исламского единства в Тегеране аятолла Хаменеи заявил, что Израиль продолжает совершать преступления в Газе и Ливане, потому что исламский мир «не использует свою внутреннюю силу».

«Сегодня сионистский режим бесстыдно и не скрывая этого совершает преступления»,— констатировал Али Хаменеи.

Израиль и ливанская группировка «Хезболла» продолжают игру на обострение

В свою очередь, исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати сообщил в минувшую субботу, что из-за эскалации израильских атак на его страну он был вынужден отменить поездку в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН. Обвинив Израиль в ведении многоплановой войны против его страны, Наджиб Микати потребовал принятия международных законов, которые бы запрещали использование гражданских средств связи для убийства людей.

«Это очень серьезный вопрос, и я призываю ООН занять четкую позицию в отношении израильских атак в Ливане, которые вылились в ужасные массовые расправы»,— заявил Наджиб Микати. «У нашего правительства сейчас нет более приоритетной задачи, чем добиться прекращения израильской агрессии»,— отметил ливанский лидер.

Сергей Строкань

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