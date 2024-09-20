Израиль перешел к поголовной ликвидации

Израиль и ливанская группировка «Хезболла» продолжают игру на обострение. В пятницу израильские военные отчитались о ликвидации в результате авиаудара по Бейруту Ибрагима Акиля — де-факто второго человека в иерархии «Хезболлы». Сообщалось, что он был убит вместе с другими военачальниками, готовившими «план оккупации Галилеи». Тем временем сама «Хезболла» провела массированную атаку по северу Израиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Ливана обвинили Израиль в «атаке на густонаселенный жилой район». В ЦАХАЛе же назвали удар операцией по ликвидации «архитекторов “плана оккупации Галилеи”»

Фото: Mohamed Azakir, Reuters Власти Ливана обвинили Израиль в «атаке на густонаселенный жилой район». В ЦАХАЛе же назвали удар операцией по ликвидации «архитекторов “плана оккупации Галилеи”»

Фото: Mohamed Azakir, Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу использовала истребители F-35I для нанесения удара по южному пригороду Бейрута Ад-Дахие. 17 и 18 сентября именно там произошло больше всего взрывов пейджеров и раций. И это неслучайно — южные шиитские пригороды Бейрута традиционно считаются бастионом «Хезболлы».

Как сообщила служба гражданской обороны Ливана, в результате атаки полностью обрушились два жилых здания. Минздрав страны уточнил, что погибло не менее 12 человек, как минимум 66 пострадали. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати осудил нападение, отметив: «Атака на густонаселенный жилой район еще раз доказывает, что израильская армия не придает значения никаким гуманитарным, правовым или моральным соображениям».

Между тем вечером израильская армия отчиталась о цели произведенной атаки: «Истребители ВВС нанесли удар по району Бейрута и ликвидировали Ибрагима Акиля — главу оперативной группы террористической организации "Хезболла", исполняющего обязанности командующего спецподразделением "Радван"».

По данным военных, вместе с ним были ликвидированы другие командиры из этого подразделения. «Они были среди архитекторов "плана оккупации Галилеи", в рамках которого "Хезболла" планировала отдать приказ о вторжении на территорию Государства Израиль, оккупировать поселения Галилеи, а также совершить убийства невинных граждан — подобно тому, что совершила террористическая организация "Хамас" во время кровавой резни 7 октября 2023 года»,— отмечалось в заявлении. В «Хезболле» по состоянию на вечер пятницы эту информацию не прокомментировали.

Ибрагим Акиль еще в 1980-х годах был ключевым членом террористической ячейки «Хезболлы», которая организовала взрыв посольства США в Бейруте и атаку на казармы американской морской пехоты. Кроме того, в 1980-х годах он руководил операцией по захвату американских и немецких заложников в Ливане.

Ранее СМИ республики называли Ибрагима Акиля третьим человеком в группировке после генсека Хасана Насраллы и военного руководителя движения Фуада Шукра. После того как в конце июля ЦАХАЛ ликвидировал последнего, Ибрагим Акиль фактически занял его место, став вторым в иерархии. Впрочем, официально об этом назначении не сообщалось.

На этом фоне «Хезболла» весь день также продолжала повышать ставки. С самого утра группировка приступила к атакам.

До момента израильского удара по Бейруту группировка выпустила по северным израильским районам более 140 ракет. Сразу после атаки движение увеличило интенсивность ударов — за первый час после обстрела ливанской столицы «Хезболла» выпустила из установок «Катюша» по Верхней Галилее и Голанским высотам еще около 30 ракет. Группировка сообщила, что целью была израильская военная база «Мерон». ЦАХАЛ сообщил, что как минимум половину ракет удалось перехватить.

Удар по Бейруту можно считать переломным моментом. Еще накануне, 19 сентября, генсек группировки Хасан Насралла заявил, что израильская диверсия со взрывом тысяч пейджеров и раций была фактическим «объявлением войны». Спустя сутки Израиль перешел уже непосредственно к боевым действиям.

Портал Axios со ссылкой на неназванных высокопоставленных израильских чиновников написал: Израиль пришел к заключению, что кроме как силовым способом положить конец эскалации на севере нельзя.

По сути, еврейское государство начало реализовывать ту стратегию, которую в начале этой недели обнародовал глава Минобороны Йоав Галант: на встрече со спецпосланником США Амосом Хохштейном израильский министр подчеркнул, что не видит иного пути для устранения угрозы на севере, кроме как военного.

В Вашингтоне, впрочем, по-прежнему считают, что войны между Ливаном и Израилем можно избежать. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию телеканалу Sky News Arabia, отметил в пятницу: «Считаю, что “Хезболла” ведет себя сдержанно по сравнению с тем, какими возможностями она обладает». По мнению министра, группировку «хотят спровоцировать», чтобы в конечном счете «сделать неизбежным вмешательство в войну Соединенных Штатов». «Но мне кажется, что эту опасность в администрации Джо Байдена понимают»,— добавил Сергей Лавров.

Эльнар Байназаров