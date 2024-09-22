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Коммерсантъ FM
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«Динамо» и «Спартак» сыграли как дважды два

Ничья увеличила их отставание от тройки лидеров

В центральном матче девятого тура чемпионата России «Спартак» на своем поле сыграл вничью с московским «Динамо» — 2:2. Набрав лишь по одному очку, соперники еще дальше отпустили тройку лидеров — «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив», который победил «Нижний Новгород» 3:1.

Два гола Константина Тюкавина (в бело-голубой форме), второй из которых был забит на исходе компенсированного времени, принесли «Динамо» очко в столичном дерби

Два гола Константина Тюкавина (в бело-голубой форме), второй из которых был забит на исходе компенсированного времени, принесли «Динамо» очко в столичном дерби

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Два гола Константина Тюкавина (в бело-голубой форме), второй из которых был забит на исходе компенсированного времени, принесли «Динамо» очко в столичном дерби

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Дерби «Спартака» и «Динамо», конечно, обещало быть очень горячим, учитывая, что схлестнулись две атакующие команды, которые сами играют и дают играть сопернику. Но начало матча все равно превзошло ожидания. Уже на второй минуте Роман Зобнин оказался в голевой позиции после стенки с Хесусом Мединой и пробил рядом со штангой — капитана красно-белых подвела левая нога, которая у него, как говорится, больше для ходьбы. А буквально в ответной атаке оправившийся от травмы и вернувшийся в динамовский состав Муми Нгамалё организовал Константину Тюкавину встречу с голкипером Александром Максименко, и нападающий низом послал мяч в сетку.

Тут же бразильцы Бителлу и Артур Гомес чуть не организовали второй гол — первому не хватило точности в решающей передаче. А вот лучший снайпер «Спартака» в текущем чемпионате Манфред Угальде в неочевидной ситуации решился на сложный с технической точки зрения удар внешней стороной стопы и застал врасплох вратаря Андрея Лунева, которого еще несколько дезориентировал и легкий рикошет от защитника Роберто Фернандеса. С шестью мячами костариканец вплотную приблизился к лидеру бомбардирской гонки зенитовцу Максиму Глушенкову.

Шла только седьмая минута, а счет уже стал 1:1. И страшно было представить, сколько еще такими темпами назабивают друг другу команды Деяна Станковича и Марцела Лички.

Но, обменявшись быстрыми голами, футболисты взяли паузу. Нет, игра по-прежнему смотрелась и никто не собирался ее закрывать — просто до опасных моментов как-то не доходило. Тем не менее в середине второго тайма хозяева повели — 2:1. Медина, вырезая передачу от лицевой линии, удачно попал в руку подкатившегося под него Эли Дасы, и VAR рекомендовал арбитру Сергею Иванову назначить пенальти. Эсекьель Барко исполнил одиннадцатиметровый без шансов для Лунева.

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Вратарь команды «Спартак» Александр Максименко во время матча.

Вратарь команды «Спартак» Александр Максименко во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок команды «Динамо» Эль-Мехди Маухуб (справа) и игрок команды «Спартак» Тео Бонгонда (слева) во время матча.

Игрок команды «Динамо» Эль-Мехди Маухуб (справа) и игрок команды «Спартак» Тео Бонгонда (слева) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок команды «Динамо» Николас Маричал Перез (справа) и игрок команды «Спартак» Хесу Медина (в центре) во время матча

Игрок команды «Динамо» Николас Маричал Перез (справа) и игрок команды «Спартак» Хесу Медина (в центре) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игроки команды «Спартак» во время матча

Игроки команды «Спартак» во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок команды «Динамо» Хорхе Карраскаль (справа) во время матча

Игрок команды «Динамо» Хорхе Карраскаль (справа) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Вратарь команды «Динамо» Андрей Лунев во время матча

Вратарь команды «Динамо» Андрей Лунев во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок команды «Динамо» Элазар Даса (слева) и игрок команды «Спартак» Хесу Медина (справа) во время матча

Игрок команды «Динамо» Элазар Даса (слева) и игрок команды «Спартак» Хесу Медина (справа) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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Вратарь команды «Спартак» Александр Максименко во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок команды «Динамо» Эль-Мехди Маухуб (справа) и игрок команды «Спартак» Тео Бонгонда (слева) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок команды «Динамо» Николас Маричал Перез (справа) и игрок команды «Спартак» Хесу Медина (в центре) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игроки команды «Спартак» во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок команды «Динамо» Хорхе Карраскаль (справа) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Вратарь команды «Динамо» Андрей Лунев во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок команды «Динамо» Элазар Даса (слева) и игрок команды «Спартак» Хесу Медина (справа) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Спартаковцы надеялись, что, может, судья поставит и второй пенальти, когда тот же Лунев врезал по голове Срджану Бабичу, но голкипер сыграл и в мяч, поэтому никаких санкций не последовало. Вообще, как ни странно, до перерыва у вратарей было немного работы. Максименко успел исправить собственную помарку, когда далековато отпустил мяч после удара Хорхе Карраскаля. А Лунев не позволил оформить дубль Угальде.

Впрочем, во втором тайме дерби приобрело более закрытый характер и свелось к единоборствам, в том числе смешанным, которые карались желтыми карточками.

Причем по «горчичникам» вперед вырвалось «Динамо». Более того, нападающий Эль-Мехди Маухуб ухитрился в течение трех минут заработать два предупреждения и удалиться с поля, хотя Личка явно с другими целями выпускал его на замену. Первую карточку марокканец получил за недисциплинированное поведение и, видимо, сразу настроил против себя Иванова, который вскоре наказал его за безосновательное падение в штрафной площади, то есть за симуляцию. Так что на 75-й минуте гости остались в меньшинстве.

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Сотрудники медицинской службы оказывают помощь игроку команды «Динамо» Муми Нгамалё во время матча

Сотрудники медицинской службы оказывают помощь игроку команды «Динамо» Муми Нгамалё во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники медицинской службы оказывают помощь игроку команды «Спартак» Срджану Бабичу во время матча

Сотрудники медицинской службы оказывают помощь игроку команды «Спартак» Срджану Бабичу во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок команды «Динамо» Хорхе Карраскаль (слева) и игрок команды «Спартак» Хесус Медина (справа) во время матча

Игрок команды «Динамо» Хорхе Карраскаль (слева) и игрок команды «Спартак» Хесус Медина (справа) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок команды «Динамо» Даниил Фомин (слева) и игрок команды «Спартак» Манфред Угальде (справа) во время матча

Игрок команды «Динамо» Даниил Фомин (слева) и игрок команды «Спартак» Манфред Угальде (справа) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игроки команды «Спартак» во время матча

Игроки команды «Спартак» во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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Сотрудники медицинской службы оказывают помощь игроку команды «Динамо» Муми Нгамалё во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники медицинской службы оказывают помощь игроку команды «Спартак» Срджану Бабичу во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок команды «Динамо» Хорхе Карраскаль (слева) и игрок команды «Спартак» Хесус Медина (справа) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок команды «Динамо» Даниил Фомин (слева) и игрок команды «Спартак» Манфред Угальде (справа) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игроки команды «Спартак» во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Удивительно, но удаление пошло на пользу именно динамовцам. Уверенно державшийся большую часть матча «Спартак» почему-то встал и полностью отдал инициативу, да еще и в обороне допускал погрешности. Тюкавин в концовке так и вовсе делал почти все, что хотел. И если в одном из эпизодов ударом с рикошетом от Даниила Денисова он лишь зацепил перекладину, то после навеса Фабиана Бальбуэны уже легко продавил защитника красно-белых и сравнял счет — 2:2. А потом Тюкавин еще здорово скинул мяч на Ярослава Гладышева, который вполне мог принести бело-голубым победу, если бы не Максименко, спасший свою команду.

В итоге же ничья, наверное, не удовлетворила бы оба клуба, ведь их отставание от тройки увеличилось. У «Динамо» сейчас 17 очков, у «Спартака» — 16, тогда как у «Зенита» — 23, а у «Краснодара» с «Локомотивом» — 21. Железнодорожники в девятом туре разобрались с «Нижним Новгородом» — 3:1. Причем снова у них блеснул 19-летний Алексей Батраков, который отметился дублем, догнал в списке лучших бомбардиров Глушенкова и с 12 баллами лидирует по системе «гол плюс пас».

Александр Ильин

Девятый тур

«Рубин»— ЦСКА 1:1

Тесленко, 55 — Жемалетдинов, 15.

«Зенит»—«Факел» 3:1

Кассьерра, 52; Гонду, 67; Ерохин, 87 — Марков, 8 (пен.).

«Акрон»—«Краснодар» 2:5

Лончар, 54; Хубулов, 86 — Кордоба, 27, 76; Сперцян, 29, 59; Кривцов, 88.

«Химки»—«Оренбург» 0:0

Удаление: Гогуа («Химки»), 24.

«Спартак»—«Динамо» 2:2

Угальде, 7; Барко 23 (пен.) — Тюкавин, 3, 90+5. Удаление: Маухуб («Динамо»), 74.

«Ростов»—«Динамо» (Мх) 0:0

«Нижний Новгород»—«Локомотив» 1:3

Босельи, 26 — Воробьев, 20; Батраков, 65, 74.

Турнирная таблица

И В Н П М О

1. «Зенит» 9 7 2 0 22:2 23

2. «Краснодар» 9 6 3 0 16:5 21

3. «Локомотив» 9 7 0 2 22:13 21

4. «Динамо» 9 5 2 2 17:10 17

5. «Спартак» 9 4 4 1 13:6 16

6. ЦСКА 9 4 2 3 16:6 14

7. «Ростов» 9 3 3 3 13:15 12

8. «Рубин» 9 3 2 4 12:15 11

9. «Динамо» (Мх) 9 2 4 3 4:7 10

10. «Крылья Советов» 8 3 0 5 8:13 9

11. «Акрон» 9 2 2 5 12:18 8

12. «Нижний Новгород» 9 2 1 6 7:18 7

13. «Оренбург» 9 1 4 4 11:17 7

14. «Химки» 9 1 4 4 9:16 7

15. «Факел» 9 1 2 6 4:17 5

16. «Ахмат» 8 0 5 3 6:14 5

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