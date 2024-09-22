«Динамо» и «Спартак» сыграли как дважды два

В центральном матче девятого тура чемпионата России «Спартак» на своем поле сыграл вничью с московским «Динамо» — 2:2. Набрав лишь по одному очку, соперники еще дальше отпустили тройку лидеров — «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив», который победил «Нижний Новгород» 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Два гола Константина Тюкавина (в бело-голубой форме), второй из которых был забит на исходе компенсированного времени, принесли «Динамо» очко в столичном дерби

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Два гола Константина Тюкавина (в бело-голубой форме), второй из которых был забит на исходе компенсированного времени, принесли «Динамо» очко в столичном дерби

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Дерби «Спартака» и «Динамо», конечно, обещало быть очень горячим, учитывая, что схлестнулись две атакующие команды, которые сами играют и дают играть сопернику. Но начало матча все равно превзошло ожидания. Уже на второй минуте Роман Зобнин оказался в голевой позиции после стенки с Хесусом Мединой и пробил рядом со штангой — капитана красно-белых подвела левая нога, которая у него, как говорится, больше для ходьбы. А буквально в ответной атаке оправившийся от травмы и вернувшийся в динамовский состав Муми Нгамалё организовал Константину Тюкавину встречу с голкипером Александром Максименко, и нападающий низом послал мяч в сетку.

Тут же бразильцы Бителлу и Артур Гомес чуть не организовали второй гол — первому не хватило точности в решающей передаче. А вот лучший снайпер «Спартака» в текущем чемпионате Манфред Угальде в неочевидной ситуации решился на сложный с технической точки зрения удар внешней стороной стопы и застал врасплох вратаря Андрея Лунева, которого еще несколько дезориентировал и легкий рикошет от защитника Роберто Фернандеса. С шестью мячами костариканец вплотную приблизился к лидеру бомбардирской гонки зенитовцу Максиму Глушенкову.

Шла только седьмая минута, а счет уже стал 1:1. И страшно было представить, сколько еще такими темпами назабивают друг другу команды Деяна Станковича и Марцела Лички.

Но, обменявшись быстрыми голами, футболисты взяли паузу. Нет, игра по-прежнему смотрелась и никто не собирался ее закрывать — просто до опасных моментов как-то не доходило. Тем не менее в середине второго тайма хозяева повели — 2:1. Медина, вырезая передачу от лицевой линии, удачно попал в руку подкатившегося под него Эли Дасы, и VAR рекомендовал арбитру Сергею Иванову назначить пенальти. Эсекьель Барко исполнил одиннадцатиметровый без шансов для Лунева.

Спартаковцы надеялись, что, может, судья поставит и второй пенальти, когда тот же Лунев врезал по голове Срджану Бабичу, но голкипер сыграл и в мяч, поэтому никаких санкций не последовало. Вообще, как ни странно, до перерыва у вратарей было немного работы. Максименко успел исправить собственную помарку, когда далековато отпустил мяч после удара Хорхе Карраскаля. А Лунев не позволил оформить дубль Угальде.

Впрочем, во втором тайме дерби приобрело более закрытый характер и свелось к единоборствам, в том числе смешанным, которые карались желтыми карточками.

Причем по «горчичникам» вперед вырвалось «Динамо». Более того, нападающий Эль-Мехди Маухуб ухитрился в течение трех минут заработать два предупреждения и удалиться с поля, хотя Личка явно с другими целями выпускал его на замену. Первую карточку марокканец получил за недисциплинированное поведение и, видимо, сразу настроил против себя Иванова, который вскоре наказал его за безосновательное падение в штрафной площади, то есть за симуляцию. Так что на 75-й минуте гости остались в меньшинстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сотрудники медицинской службы оказывают помощь игроку команды «Динамо» Муми Нгамалё во время матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Сотрудники медицинской службы оказывают помощь игроку команды «Спартак» Срджану Бабичу во время матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Игрок команды «Динамо» Хорхе Карраскаль (слева) и игрок команды «Спартак» Хесус Медина (справа) во время матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Игрок команды «Динамо» Даниил Фомин (слева) и игрок команды «Спартак» Манфред Угальде (справа) во время матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Игроки команды «Спартак» во время матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Следующая фотография 1 / 5 Сотрудники медицинской службы оказывают помощь игроку команды «Динамо» Муми Нгамалё во время матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Сотрудники медицинской службы оказывают помощь игроку команды «Спартак» Срджану Бабичу во время матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Игрок команды «Динамо» Хорхе Карраскаль (слева) и игрок команды «Спартак» Хесус Медина (справа) во время матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Игрок команды «Динамо» Даниил Фомин (слева) и игрок команды «Спартак» Манфред Угальде (справа) во время матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Игроки команды «Спартак» во время матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото

Удивительно, но удаление пошло на пользу именно динамовцам. Уверенно державшийся большую часть матча «Спартак» почему-то встал и полностью отдал инициативу, да еще и в обороне допускал погрешности. Тюкавин в концовке так и вовсе делал почти все, что хотел. И если в одном из эпизодов ударом с рикошетом от Даниила Денисова он лишь зацепил перекладину, то после навеса Фабиана Бальбуэны уже легко продавил защитника красно-белых и сравнял счет — 2:2. А потом Тюкавин еще здорово скинул мяч на Ярослава Гладышева, который вполне мог принести бело-голубым победу, если бы не Максименко, спасший свою команду.

В итоге же ничья, наверное, не удовлетворила бы оба клуба, ведь их отставание от тройки увеличилось. У «Динамо» сейчас 17 очков, у «Спартака» — 16, тогда как у «Зенита» — 23, а у «Краснодара» с «Локомотивом» — 21. Железнодорожники в девятом туре разобрались с «Нижним Новгородом» — 3:1. Причем снова у них блеснул 19-летний Алексей Батраков, который отметился дублем, догнал в списке лучших бомбардиров Глушенкова и с 12 баллами лидирует по системе «гол плюс пас».

Александр Ильин