Метанолу некуда спешить

Сделка по вхождению «Зарубежнефти» в проект «Русхима» Виталия Южилина по разработке Кумжинского и Коровинского месторождений будет закрыта не ранее 2025 года. Газ с них должен стать сырьем для будущего газохимического комплекса «Русхима» (бывший «Печора СПГ») мощностью 1,8 млн тонн метанола в год. Осенью «Русхим» хочет договориться с китайской CEIG о заключении EPC-контракта по проекту, но переговоры еще не завершены. Аналитики оценивают перспективы проекта скептически, особенно с учетом его вынужденного переключения на рынок Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

“Ъ” стали известны подробности развития проекта «Русхима» по строительству газохимического комплекса (ГХК) на базе Кумжинского и Коровинского месторождений в Ненецком АО. «Русхим» еще в январе заключил с «Зарубежнефтью» договор купли-продажи 50% плюс одной акции в своем дочернем АО «СН Инвест», владеющем лицензией на Кумжинское месторождение, следует из июльского отчета АО. По данным “Ъ”, аналогичный договор подписан и по Коровинскому месторождению. Сделка будет закрыта не ранее 2025 года, после выполнения отлагательных условий. В случае ее завершения «Зарубежнефть» станет оператором разработки месторождений, которые станут ресурсной базой для будущего ГХК. В «Зарубежнефти» и «Русхиме» не ответили “Ъ”.

Покупка 50% плюс одной акции не означает автоматического перехода к «Зарубежнефти» всех прав, следует из слов юристов. Если акционер владеет такой долей, формально он считается контролирующим, но права самостоятельно управлять компанией ему это не дает, поясняет юрист АБ КИАП Александр Варчук. Устав АО «СН Инвест» предусматривает принятие всех решений на общем собрании акционеров единогласно, отмечает партнер юрфирмы О2 Consulting Наталья Кузнецова, и с точки зрения управления покупатель контроля не получит. Но она напоминает, что в акционерное соглашение теоретически может быть включен перечень вопросов, по которым мажоритарный акционер получит право самостоятельного решения.

Запасы Кумжинского и Коровинского месторождений — около 200 млрд куб. м. «Русхим» хочет построить на их базе завод по производству метанола мощностью 1,8 млн тонн в год и терминал в районе поселка Индига для его отгрузки на экспорт по Севморпути. Инвестиции в ГХК оценивались более чем в 200 млрд руб. «Русхим» принадлежит Виталию Южилину (50%), у Дмитрия Озерского и Марии Миргородской — по 25%. О готовящейся сделке с «Зарубежнефтью» “Ъ” писал 11 апреля.

Также в отчете «СН Инвеста» говорится, что «Русхим» ведет переговоры о заключении EPC-контракта на строительство ГХК с China Energy International Group (CEIG). «Русхим» рассчитывает согласовать параметры осенью, но, по словам источников “Ъ”, этого сделать пока не удалось. Собеседники “Ъ” отмечают, что сейчас проект на ранней стадии и его будущее пока содержит массу неопределенностей. Проект является крайне дорогим из-за отсутствия инфраструктуры для транспортировки газа, отмечают собеседники “Ъ”, а из-за санкций фактически единственным рынком сбыта для продукции ГХК является Китай, что означает рост транспортных затрат по сравнению с европейским рынком, куда изначально планировалось поставлять метанол.

Объем производства метанола в РФ снизился в 2023 году почти на 15%, до 3,9 млн тонн, оценивает руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов. Экспорт сократился почти на 25%, до 1,6 млн тонн, из них в Китай было поставлено 760 тыс. тонн, в Польшу — 240 тыс. тонн, в Турцию — 230 тыс. тонн, далее следуют Финляндия, Белоруссия и Индия. Причина снижения производства и экспорта — запрет поставок метанола в Европу, которая много лет являлась основным рынком сбыта, говорит он. Поставки в Китай начались лишь в 2022 году: ранее туда метанол не поставлялся из-за высоких логистических затрат. Переключить завод на китайский рынок можно, но это высокие логистические издержки и снижение рентабельности, отмечает он. Поставки по короткому маршруту по Севморпути пока носят чисто гипотетический характер — на рынке нет ни одного химовоза ледового класса для этого, продолжает он. По мнению Александра Котова, китайцы, безусловно, могут предоставить технологию и оборудование, но до сегодняшнего дня все новые заводы метанола в стране строились по технологии Haldor Topsoe, ушедшей из России, а насколько китайская технология конкурентоспособна, покажут только время и реальный опыт эксплуатации.

Дмитрий Козлов