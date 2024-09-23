Цитата денежку нашла

Ритейлер «Вкусвилл» договорился об использовании образов и отрывков из произведений Корнея Чуковского с наследниками писателя. Это первая для ритейлера лицензионная сделка и одна из немногих, в которых лицензиару дается право использовать не только визуальные образы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Вкусвилл» сообщил “Ъ”, что заключил лицензионную сделку с Дмитрием Чуковским, правнуком детского писателя Корнея Чуковского и обладателем исключительного права на его произведения. Соглашение позволяет ритейлеру использовать образы героев его стихов и сказок («Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Айболит» и т. п.) в дизайне продукции и коммуникационных кампаниях.

«Вкусвилл» намерен использовать интеллектуальную собственность в линейке детских товаров — косметических средствах, молочной продукции, сладостях и т. п.

Участниками сделки помимо ритейлера стали литературное агентство ФТМ (представляет интересы наследника) и компания Polza Pro. Во «Вкусвилле» не раскрыли условия лицензионной сделки.

Для магазина это первая сделка такого рода, причем ритейлер подобрал достаточно нетипичную для рынка лицензию, «очевидна ориентация на взрослую аудиторию, даже несмотря на то, что в линейке заявлены товары для детей», говорит руководитель проекта «Вестник лицензионного рынка» Мария Рогожина. При этом она отмечает, что и правообладателю было важнее представить рынку лицензионную схему и «выйти на рынок громко», чем заработать в моменте.

Соглашение также позволяет «Вкусвиллу» использовать отрывки из произведений Корнея Чуковского, говорят в компании. Это не имеет отношения к цитированию в том смысле, в котором его закрепляет ст. 1274 ГК РФ о свободном использовании произведений, «так как это коммерческое использование, речь идет о классическом лицензировании», объяснил член лицензионного комитета Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Роман Лукьянов. Соглашения на использование фраз встречаются на рынке, хотя и нечасто, «в основном речь об использовании слоганов или коронных фраз, которые могут быть зарегистрированы как товарные знаки», добавил он.

Михаил Мишустин, премьер РФ, 22 августа: «Хочется, чтобы те люди, кто придумал совершенно замечательные продукты интеллектуального труда, получили по заслугам именно в виде доходов, которые должны в их пользу перечисляться».

Наследники Корнея Чуковского уже взаимодействовали с компаниями по использованию его персонажей в коммерции. Внучка писателя Елена Чуковская (ее интересы также представляло ФТМ) утверждала, что между ней и Procter & Gamble (P&G) с 1997 по 2007 год действовал договор, по которому она получала отчисления за использование Мойдодыра в рекламе порошка «Миф». В 2008 году госпожа Чуковская безуспешно пыталась через суд добиться возмещения ущерба, по ее утверждению, за неправомерное дальнейшее использование образа. Юристы P&G указывали, что заключили договор с художником Анатолием Савченко — автором образа Мойдодыра как умывальника с тазом и руками-полотенцами. В 2013 году P&G зарегистрировала образ умывальника, использующегося в рекламе «Миф», в качестве товарного знака. Компания в 2022 году объявляла о сокращении ассортимента, но все еще продолжает работать.

Во «Вкусвилле» отметили, что создали свои изображения героев сказок Корнея Чуковского. «Поскольку в новом проекте будут использовать самостоятельно созданные картинки, а не знакомый образ из известной рекламы, в этой части конфликта с P&G быть не должно»,— полагает глава IP- и IT-практики Birch Legal Екатерина Тиллинг. Но в случае с персонажами охраняемыми являются все его отличительные черты — образ, характер, одежда. «Помимо имени охраняемым объектом является и название произведения. Согласие на его использование отдельно должно быть предусмотрено в лицензионном договоре»,— предупреждает она.

Юрий Литвиненко