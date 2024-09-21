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Разговоры с важными

Школьники преподали депутатам урок педагогики

В Госдуме прошла выездная сессия молодежного исторического форума «Герои Отечества», проводящегося за счет государственного гранта. Гимназисты и лицеисты погуляли по Охотному Ряду и рассказали депутатам и экспертам, как именно следует работать с нынешней молодежью. Парламентарии, в свою очередь, убеждали школьников во мнении, что историческое просвещение непременно пригодится державе в борьбе с происками коллективного Запада.

Фото: ПМИФ «Герои Отечества»

Фото: ПМИФ «Герои Отечества»

«Герои Отечества» проходят в Санкт-Петербурге на грант Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Старшеклассники презентуют исследовательские работы, тематические снимки и кино, слушают лекции и мастер-классы. В этом году форум приурочили к 295-летию со дня рождения Екатерины II. Ранее императрице, напомним, посвятили сессию «Служение» (для молодых политиков и управленцев) на проводимом Росмолодежью форуме «Территории смыслов».

Выездная сессия «Героев Отечества» проходит в Госдуме во второй раз под патронажем фракции ЛДПР.

В Москве депутаты и эксперты оценивали инициативы школьников в сфере исторического просвещения. Пример в работе ребятам депутаты нескромно рекомендуют брать с себя. «И в ЛДПР, и в других фракциях можно открыто обсуждать все самые важные моменты, не стесняться самих себя»,— напутствовал участников вице-спикер Думы Борис Чернышов (ЛДПР).

Андрей Свинцов (ЛДПР) тоже вдохновлял старшеклассников как мог. Талантливых ребят, способных доводить проекты до конца, встретить можно нечасто, рассуждал депутат, и одним из таких как раз был молодой Борис Чернышов: к 30 годам он стал депутатом, а потом и вице-спикером. «Это конституционная должность, у него машина со спецсвязью и мигалкой, он ездит на аудиенции к президенту»,— вдохновенно описывал депутат блага, которых достиг его коллега на своем карьерном пути.

Ссылки либерал-демократов на собственный статус не были лишены оснований — школьники, как выяснилось на этапе презентации проектов, представляли отнюдь не церковно-приходские, а частные и подведомственные столичные лицеи, что говорит о наличии у них как минимум потенциальных карьерных перспектив. Заявленные проекты, впрочем, оригинальностью не блистали и по большей части были направлены на педагогов. Так, одни участники советовали «привлечь учителей» к сотрудничеству с краеведческими музеями, другие — снабдить их «модернизированными досками» (чтоб уроки стали повеселее), третьи — ограничить в личной позиции. «Учителя часто рассказывают свои политические взгляды и личное отношение, тем самым ограничивая ученика на своем личном мнении»,— жаловалась ученица одной из питерских частных гимназий при крупной госкомпании.

Сверхцелью происходящего, по задумке депутатов, впрочем, была борьба не с педагогами, а с коллективным Западом.

Историческое просвещение (молодежи и не только), размышляли парламентарии, должно препятствовать идеологическим атакам недружественных стран и их попыткам «переписывать историю». «Мы видим на примере других стран, к каким катастрофическим последствиям приводит превращение целых наций в манкуртов, не помнящих своего Отечества»,— писал (без конкретных примеров) участникам единоросс Александр Толмачев.

Шансов на успех, судя по всему, у недругов нет. «Они (на Западе.— “Ъ”) идиоты, не понимают, что чем сильнее будут давить на Россию, тем она сильнее будет становиться каждый день!» — сообщил Андрей Свинцов. Инициативные ребята вроде собравшихся в Думе и их стремление к правде и дают России «возможность побеждать», заключил он.

Григорий Лейба

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