Элитная недвижимость уперлась в потолок

Вслед за массовым жильем с падением спроса столкнулся сегмент высокобюджетных новостроек — на 20–30%. Этот рынок в меньшей степени зависит от ипотеки, но из-за макроэкономической нестабильности, высокой доходности по вкладам и ожидания снижения цен покупатели откладывают сделки. Застройщики, в свою очередь, несмотря на рост предложения, не спешат пересматривать цены, рассчитывая на увеличение продаж к концу года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В августе 2024 года объем сделок на рынке премиальных новостроек Москвы (средняя стоимость 932,5 тыс. руб. за 1кв. м) сократился на 20,2% по сравнению с августом 2023-го, до 19,9 тыс. кв. м, в сегменте делюкс (2,7 млн руб. за 1 кв. м) — на 19%, до 2,2 тыс. кв. м, посчитали в агентстве недвижимости Ricci. По данным директора управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анны Раджабовой, в августе на рынке премиальных новостроек Москвы было заключено 426 договоров долевого участия (ДДУ). За год их количество сократилось на 29,4%, по сравнению с июлем — на 13,1%. В сентябре спрос на премиальные новостройки продолжил снижаться, отмечают в «Intermark Городская недвижимость».

На высокобюджетном рынке Сочи в августе, по данным Ricci, было реализовано 1,2 тыс. кв. м жилья, на 16,5% меньше, чем годом ранее. В Санкт-Петербурге сделок с дорогим жильем по ДДУ в августе не заключалось, говорят в консалтинговой компании Nikoliers.

Падение продаж в сегменте дорогого жилья не столь заметно, как в массовом: в августе в Москве и области с этим классом жилья было заключено 8 тыс. ДДУ, на 57% меньше, чем год назад, следует из данных Dataflat.ru. Отчасти это объясняется тем, как отмечают в «Яндекс Недвижимости», что премиальные новостройки почти не зависят от льготных ипотечных программ.

Снижение спроса на дорогие новостройки (стоимостью от 750 тыс. до 2 млн руб. за 1 кв. м) представитель AREA (Association of Real Estate Agencies) Евгений Скоморовский объясняет опасениями покупателей насчет макроэкономической стабильности: люди беспокоятся о судьбе собственных компаний или возможном снижении доходов.

Директор по развитию департамента жилой недвижимости Nikoliers Анна Мурмуридис соглашается, что целевые покупатели элитного жилья — представители бизнеса — из-за высокой ключевой ставки сейчас считают приобретение объектов не слишком выгодным.

Часть клиентов предпочитает сохранить деньги на депозитах, объясняет господин Скоморовский. Важным фактором он считает и ожидания возможного снижения стоимости недвижимости. Партнер NF Group Андрей Соловьев не скрывает, что покупающие элитную недвижимость инвесторы рассчитывают на сохранение, а не приумножение капитала.

В Москве высокобюджетные новостройки сейчас стоят в среднем 1,7 млн руб. за 1 кв. м, за год этот показатель увеличился на 9%, говорят в «Intermark Городская Недвижимость». Это в целом соответствует уровню инфляции, составившей на 16 сентября, по данным Росстата, 8,9% в годовом выражении. Девелоперы зависят от банков, предоставляющих проектное финансирование, но большинство из них стремятся удержать цены даже при снижении спроса, поясняет Евгений Скоморовский.

Объем предложения в условиях ограниченного спроса растет.

По подсчетам «Яндекс Недвижимости», в Москве экспозиция жилья в новостройках дороже 500 тыс. руб. за 1 кв. м за последний месяц увеличилась на 5,9%, а за год — удвоилась. Предложений бизнес- и элитного класса в столице почти в два раза больше, чем массового жилья, говорит коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. В Санкт-Петербурге, по его словам, картина другая: недвижимость дороже 500 тыс. руб. за 1 кв. м составляет 3% от общего объема предложения. Но за последний месяц оно увеличилось на 9,8%, говорит эксперт.

Директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светлана Бардина сомневается, что в таких условиях можно ожидать сокращения темпов вывода на рынок новых проектов. Девелоперы пока настроены позитивно. «Спрос может вырасти к концу года, когда покупатели будут вкладывать в высокобюджетные новостройки сформированную прибыль и бонусы»,— рассчитывает директор по девелопменту Rariteco Екатерина Борисова.

София Мешкова, Александра Мерцалова