Девелоперы предлагают комплексный подход

«Ъ-Review» продолжает цикл материалов о стереотипах в недвижимости. Один из таких мифов — представление об элитном проекте как об исключительно камерном доме. Но в последние годы высокобюджетная недвижимость по всему миру активно масштабируется, расширяя спектр услуг для резидентов. К примеру, люксовые бутиковые отели осваивают рынок девелопмента и строят крупные жилые комплексы и целые кварталы под своими брендами. В России девелоперы элитной недвижимости подхватили мировой тренд и укрупняют свои проекты для организации масштабной инфраструктуры и отельного сервиса для жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой Инвестиционной группы АБСОЛЮТ Фото: Предоставлено пресс-службой Инвестиционной группы АБСОЛЮТ

Раньше было принято считать, что элитный жилой комплекс — это небольшой клубный дом до 60 квартир, расположенный в престижном районе города. Среди других обязательных параметров таких проектов — авторская архитектура, нестандартные планировочные решения, просторные квартиры с мастер-спальнями. «Плюс качественная инженерия и дизайнерское благоустройство, в том числе общественных пространств»,— перечисляет директор по развитию компании «Бест-Новострой» Александра Кржевова.

Теперь, однако, высокобюджетные девелоперские проекты больше не фокусируются на камерности. Главное — создать многофункциональное пространство, отвечающее потребностям резидентов и подходящее как для жизни, так и для разнообразного времяпрепровождения. В свою очередь, именно масштаб позволяет реализовать необходимое количество сервисов и инфраструктуры для жителей.

Тенденция масштабирования проектов в элитном сегменте обусловлена в том числе стремлением девелоперов обеспечить резидентам максимально широкий спектр сервисов. Чем масштабнее по площади проект, тем насыщеннее и полноценнее его инфраструктура — от большой благоустроенной территории до разнообразной внутренней «начинки» и технологических возможностей. Кроме того, масштабирование позволяет обеспечить оптимальное соотношение количества персонала консьерж-сервиса и числа резидентов для организации высокоэффективного индивидуального обслуживания. В то же время проникновение отельного бизнеса в сферу девелопмента способствует трансферу опыта в области сервиса и развитию новых форматов жилья под управлением премиальных брендов.

«Тренд по масштабированию элитных проектов — общемировой»,— говорит партнер NF Group Андрей Соловьев. И одними из первопроходцев в создании такого формата стали как раз люксовые гостиничные бренды, которые в 2010-х годах начали создавать масштабные жилые комплексы под собственным управлением.

От отеля к резиденции

Один из примеров применения эффекта масштаба — комплекс Four Seasons Private Residences в Дубае, жилые резиденции, интегрированные с пятизвездным отелем на площади более 100 тыс. кв. м. Благодаря масштабированию удалось обеспечить резидентам доступ к развитой инфраструктуре, включающей несколько ресторанов, фитнес-центр, спа-зоны, бассейны, парк отдыха. При этом здесь предусмотрено оптимальное соотношение персонала консьерж-службы и числа жителей, что позволило реализовать концепцию «жилого отеля высшего класса» с индивидуальным обслуживанием резидентов.

Подобную концепцию — возможность жить в комфорте роскошного отеля, но со всеми преимуществами собственного дома — предлагает и легендарная Mandarin Oriental Hotel Group в проекте Mandarin Oriental Residences, Barcelona. Многоуровневый комплекс с видовыми апартаментами был создан испанским архитектором Карлосом Ферратером. Жителям доступны премиальный фитнес, сад с бассейном на крыше, спа, ресторан с двумя звездами «Мишлен» и многочисленные сервисы люксового отеля.

Еще один пример успешной интеграции отельного бренда в жилую недвижимость — комплекс Ritz-Carlton Residences, Naples. Это совместный проект The Ritz Carlton и застройщика Stock Residences, расположенный в Нейплсе, штат Флорида, США. Комплекс занимает территорию 2,5 га и состоит из пяти клубных домов переменной этажности. Расположение внутри пейзажного ландшафтного парка вдоль залива позволило обустроить собственную набережную с оборудованным пляжем и пристанью для яхт. К услугам резидентов также несколько крытых релакс-павильонов на территории, зоны барбекю, площадка для выгула питомцев, бассейн и сам сервис от The Ritz-Carlton. Апартаменты площадью от 80 до 300 кв. м здесь предлагаются от $2,5 млн.

Масштаб для сервиса

Масштабирование позволяет заметно разнообразить и усилить сервисную функцию для резидентов. Большая площадь дает возможность создать множество пространств для жизни, хобби и работы, причем без потери приватности и безопасности. В компактных же проектах обеспечить такой уровень сложнее — как минимум потому, что нет возможности организовать пространство под соответствующую инфраструктуру и предусмотреть достаточное количество персонала.

Особенно удобно, если консьерж может, например, забронировать оборудованную переговорную для деловой встречи прямо на территории дома, обеспечить комфортное празднование памятного события в лаундж-гостиной или организовать творческий практикум в мастерской на внутренней парковой территории. Также сотрудник сервисной службы припаркует машину в подземном паркинге, позаботится о столике в ресторане, зарезервирует детскую игровую комнату и пригласит на праздник аниматора.

Высокий уровень сервиса для состоятельных покупателей становится важным критерием при выборе квартиры, подтверждает Андрей Соловьев. Москва, как одна из мировых экономических столиц, тоже готова удовлетворить такой спрос. Так, в первом полугодии 2024 года лидером по числу заключенных сделок в высокобюджетном сегменте стал Luzhniki Collection — проект из 12 клубных домов на первой линии Москвы-реки, в 50 м от крупнейшего столичного спорткомплекса «Лужники».

Девелопер проекта — инвестиционная группа «Абсолют» — еще на этапе предэксплуатации привлек консультантов C&U для детализации предусмотренной застройщиком сервисной концепции. Например, парковка и подъезды к комплексу спроектированы таким образом, чтобы резиденты не пересекались с персоналом или службами доставки и обслуживания зданий, а пешеходы — с автомобилями, рассказали в C&U. Для всех рамп были определены разные назначения: так, сервисные машины смогут пользоваться только своим въездом. На этажах принцип разделения потоков будет реализован с помощью отдельных выходов из сервисных и резидентских лифтов. В каждом из 12 клубных домов Luzhniki Collection предусмотрена собственная консьерж-служба с квалификацией уровня люксовых отелей. «При этом любые вопросы можно будет задать не выходя из дома»,— уточняют в C&U.

Масштаб проекта также позволит раскрыть не только сервисную, но и инфраструктурную составляющую — согласно мировым трендам. Приватная жилая функция будет дополнена комплексом деловых и общественных пространств: двумя бизнес-центрами с офисами класса А, городской площадью с ритейл-галереей, кафе, магазинами здорового питания, выставочными пространствами, а также благоустроенной набережной с пешеходным прогулочным бульваром, вело- и беговыми дорожками. Инфраструктура проекта подчеркивает преимущества локации, образуя с примыкающими «Лужниками» полноценный культурно-спортивный кластер.

Внутри же домов обустроят клубные приватные пространства для жителей, в том числе лаундж-гостиные с каминами, сhef`s kitchen с оборудованной открытой кухней, игровые комнаты для детей, студии персональных тренировок, офисы для работы из дома, проведения деловых встреч и переговоров.

Получается, что за счет возможности развивать проекты на более обширных территориях девелоперы теперь могут делать ставку на предоставление жителям максимального набора услуг и сервисов — от собственного фитнеса до valet-паркинга, которые можно получить, не выходя из дома. Спрос на подобные предложения растет в том числе из-за более высокого темпа жизни в мировых мегаполисах.

Екатерина Геращенко