Равнение на банки

Комитет Госдумы по финансовому рынку раскритиковал законопроект о небанковских поставщиках платежных услуг (НППУ), готовящийся к первому чтению. В заключении говорится, что в нынешнем варианте проекта закона к таким компаниям есть вопросы по информбезопасности и противодействию отмыванию, да и в целом непонятно, для чего они нужны. Эксперты считают, что регулирование новых участников платежного рынка должно быть не мягче, чем у банков, что может существенно снизить интерес к получению такого статуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Финансовый комитет Госдумы опубликовал заключение на проект закона о небанковских поставщиках платежных услуг, который был внесен на рассмотрение в середине июля этого года. В нем отмечается, что авторами не конкретизируются те недостатки, присущие в настоящее время национальной платежной системе (НПС), которые возможно устранить только введением нового субъекта платежных услуг. «Также не указывается, какие эффекты от создания НППУ, оказывающих услуги, аналогичные уже существующим на рынке, смогут нивелировать эти недостатки»,— говорится в документе.

Другими словами, члены финансового комитета считают, что нужно обосновать необходимость введения нового института на платежном рынке и объяснить, какой положительный эффект ожидается от введения НППУ.

Кроме того, в заключении финансового комитета отмечается, что недостаточно урегулирован вопрос обеспечения информационной безопасности работы новых субъектов, а также отсутствует оценка рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Правовое управление Госдумы в заключении на законопроект также отмечает, что его нынешний вариант содержит положения, которые могут способствовать отмыванию доходов, полученных преступным путем. Тем не менее законопроект, скорее всего, будет принят в первом чтении в нынешнем виде, поскольку, несмотря на все замечания, именно это в своем заключении порекомендовал финансовый комитет Госдумы.

Законопроект о НППУ участники рынка начали критиковать задолго до того, как он был внесен на рассмотрение депутатов (см. “Ъ” от 25 октября 2023 года). В этом году глава Ассоциации банков России (АБР) Анатолий Козлачков отмечал, что банки не видят подтверждений наличия потенциального спроса со стороны потребителей платежных услуг на сервисы НППУ (см. “Ъ” от 17 июля). Кроме того, в заключении Национального совета финансового рынка (НСФР) на законопроект отмечается отсутствие четко определенного и законодательно закрепляемого перечня требований к НППУ — в нем есть «дополнительные требования», которые могут быть установлены нормативным актом Банка России.

На самом финансовом комитете, по словам источника “Ъ”, во время обсуждения законопроекта для рекомендации принять его в первом чтении к тексту документа было очень много вопросов. «Законопроект очень сырой, в результате было принято решение создать рабочую группу для доработки документа ко второму чтению»,— отметил собеседник “Ъ”.

Эксперты также отмечают, что вопросы информбезопасности и борьбы с отмыванием в законопроекте не проработаны.

Глава НСФР Андрей Емелин считает, что для НППУ необходимо установить такие же требования по информбезопасности и противодействию отмыванию, как и для банков. «Арбитража не должно быть совсем, поскольку услуги потребителю НППУ будут оказывать стандартные, такие же, как и банки»,— пояснил он. Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов отмечает, что получить статус НППУ желают небольшие агрегаторы, МФО и другие некрупные игроки платежного рынка. Однако основной проблемой для них могут стать высокие требования к противодействию отмыванию и информбезопасности. «Компромиссный подход тут несет множество различных рисков, от внешних атак до системного отмывания денег»,— считает господин Достов.

По мнению экспертов, оптимальной моделью являются банковские платежные агенты с договором с кредитной организацией, которая и будет отвечать за качество услуг нового участника платежного рынка. «Это позволит упростить схему перевода, которая сейчас загружена двумя дополнительными проверками на стороне банка — самого НППУ и плательщика, что сделает такие переводы очень неудобными: более долгими и более дорогими»,— резюмирует Андрей Емелин.

В ЦБ отметили, что при обсуждении с участниками рынка «большинство из них поддержали эту инициативу». При этом Банк России считает, что введение НППУ будет содействовать «доступности услуг для граждан, снижению их стоимости». Бизнес же получит возможность создавать собственные платежные сервисы, «тем самым сокращая свои издержки на платежи».

Максим Буйлов