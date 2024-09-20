Уральские предприятия с начала 2024 года экспортировали 350 тонн шоколада

В период с июля по август 2024 года предприятия Свердловской области экспортировали 48 тонн конфет и готовых продуктов, содержащих какао, на 11 млн руб. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Уральского таможенного управления, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, весовой объем продукции вырос на 8%, а стоимость — на 30%. В лидерах по поставкам шоколадных конфет Азербайджан и Грузия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам начальника Уральского таможенного управления Алексея Фролова, всего с начала года уральские предприниматели отгрузили около 350 тонн шоколада на 85 млн. руб. В сравнении с 2023 годом поставки в стоимостном выражении увеличились почти на 35%, а в физическом — на 2%.

«Высокий спрос на сладости в Азербайджане, Грузии, Таджикистане, Китае. В целом, география экспорта сегодня насчитывает 12 стран»,— отметил господин Фролов.

Напомним, за семь месяцев текущего года предприятия Уральского федерального округа экспортировали 4 тыс. тонн морепродуктов: рыба, моллюски, ракообразные. Общая стоимость товаров составила более $7 млн. В лидерах по поставкам — свежая и мороженая рыба, которую чаще покупают в Таджикистане и Казахстане.

Полина Хабарова